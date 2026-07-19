Flexibilidad para crecer profesionalmente

Con un modelo educativo diseñado para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral, la UCOM apuesta por una formación flexible, tecnológica y conectada con las competencias que hoy demandan las empresas.

Bajo el concepto La cercanía de la clase en vivo con la comodidad del entorno virtual, los estudiantes participan de clases en tiempo real, de lunes a jueves, con docentes expertos y, al mismo tiempo, cuentan con acceso ilimitado a un repositorio de clases grabadas durante las 24 horas.

De esta manera, cada alumno puede avanzar de forma progresiva y organizar su formación de acuerdo con sus tiempos.

La oferta académica para este inicio de agosto incluye seis carreras con un fuerte enfoque en áreas de alta demanda.

Se encuentran la Ingeniería en Tecnología e Innovación, la Licenciatura en Ciencia de Datos, la Licenciatura en Inteligencia de Negocios, la Licenciatura en Comercio y Marketing Digital, la Licenciatura en Administración e Innovación de Negocios y la Licenciatura en Seguros y Gestión de Riesgos.

La propuesta incorpora herramientas y conocimientos vinculados con el Análisis de Datos, Business Intelligence (BI), Gestión de Proyectos y el ecosistema tecnológico aplicado a los negocios.

“El enfoque práctico en herramientas del ecosistema informático internacional asegura que nuestros estudiantes apliquen lo aprendido de forma inmediata en sus espacios de trabajo, impulsando su crecimiento desde el primer día”, destaca la institución.

Además de la flexibilidad horaria, el modelo contempla materiales interactivos, videoconferencias y foros activos on docentes, dentro de un ecosistema de aprendizaje pensado para acompañar al estudiante durante todo su proceso de formación.

Como incentivo para quienes decidan dar el paso durante esta convocatoria, la UCOM ofrece la matrícula exonerada y un 50% de descuento directo en la primera cuota de la carrera, como parte de sus beneficios de inscripción temprana.

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