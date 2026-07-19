Maestrías pensadas para el profesional actual

El dinamismo del mercado actual no da tregua. Hoy, los profesionales necesitan actualizar sus competencias de forma constante, los formatos tradicionales de posgrado resultan difíciles de sostener.

Consciente de esta realidad, la Universidad Americana rediseñó su propuesta académica con un foco claro: certificar los logros del estudiante en tiempo real, no solo al final del camino.

El crecimiento no tiene por qué esperar a la meta

Según el programa, el estudiante de maestría puede obtener diplomados o especializaciones oficiales a medida que avanza en el plan de estudios.

Se trata de certificaciones con pleno respaldo oficial, diseñadas para validar competencias justo en el momento en que el profesional las necesita —ya sea para postularse a un ascenso o dar un cambio de rumbo laboral— y no solo al finalizar la cursada.

Este rediseño trajo también un ajuste de tiempos propio de la institución: las maestrías de la Universidad Americana, que antes exigían un mínimo de 24 meses de cursada, hoy se completan en 14 meses (más el Trabajo Final de Titulación).

Esta reducción temporal no implica un recorte de contenidos: es un diseño de mallas curriculares pensado para eliminar lo redundante y concentrar cada hora en aprendizaje práctico y aplicable.

La transparencia también es parte de esta reforma

El plan de inversión inicial incluye el costo del título de posgrado desde el primer día: no existen tasas de graduación ocultas, aranceles administrativos sorpresa ni costos de tesis de último momento.

El objetivo es que la única variable que el estudiante deba gestionar sea su propio desarrollo.

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