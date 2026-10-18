Agenda cultural y artística del 18 al 24 de octubre de 2026

Domingo 18
World Skate Games / Último día
Ofrecido por: World Skate Games
Hora: Desde las 07:00
Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
Informaciones: tuti.com.py
Miércoles 21
Drink & Draw Party / La fiesta de los sinvergüenzas que dibujan
Ofrecido por: Club Touch!
Hora: 21:00
Lugar: Club Touch!
Informaciones: ticketea.com.py
Lea más: Estrenos de cine: “Street Fighter”, animación y supervivencia llegan a la cartelera
Jueves 22
Concierto / Los Iracundos
Los Iracundos llegan a Encarnación a las 20:00, con su gira Amor & Fe Tour 2026.
En el Auditorio Mariscal Francisco Solano López, la agrupación ofrecerá un concierto en vivo de dos horas y media con sus grandes clásicos románticos.
Las entradas oficiales están disponibles en Passline.
Viernes 23
Concierto / Camilo
Ofrecido por: Camilo
Hora: 20:00
Lugar: SND Arena
Informaciones: ticketea.com.py
Show de humor / Gustavísimo – Edición limitada
Ofrecido por: Gustavo Cabaña
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
Stand Up / Reset
Ofrecido por: Emilio González Moreira
Hora: 20:30
Lugar: Teatro de la Alianza Francesa
Informaciones: ticketea.com.py
Sábado 24
Festival gastronómico y cultural /Nihon Matsuri 2026
El Nihon Matsuri 2026 celebrará los 90 años de la inmigración japonesa al Paraguay de 16:00 a 23:00 en el Comité Olímpico Paraguayo.
Habrá más de 80 stands gastronómicos y comerciales, música, danzas tradicionales y artistas invitados de Japón.
Lea más: Isabel Allende gana el Planeta dando "cierre" al universo de 'La casa de los espíritus'
Las entradas anticipadas cuestan G. 25.000 y están disponibles en tuti.com.py.
Show / Luzu - Nadie dice nada
Ofrecido por: Luzu
Hora: 21:00
Lugar: SND Arena
Informaciones: tuti.com.py