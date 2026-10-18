ABC Revista
18 de octubre de 2026 - 01:00

Agenda cultural y artística del 18 al 24 de octubre de 2026

Cinco miembros de Los Iracundos en el escenario, vestidos de oscuro, mientras la audiencia disfruta del concierto festivo.
La banda uruguaya Los Iracundos.Facebook, losiracundosoriginales

Enterate de los conciertos, las ferias y espectáculos varios de la semana del 18 al 24 de octubre.

Por Alba Acosta
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Domingo 18

World Skate Games / Último día

Ofrecido por: World Skate Games

Hora: Desde las 07:00

Lugar: Comité Olímpico Paraguayo

Informaciones: tuti.com.py

Miércoles 21

Drink &amp; Draw Party / La fiesta de los sinvergüenzas que dibujan

Ofrecido por: Club Touch!

Hora: 21:00

Lugar: Club Touch!

Informaciones: ticketea.com.py

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Jueves 22

Concierto / Los Iracundos

Los Iracundos llegan a Encarnación a las 20:00, con su gira Amor & Fe Tour 2026.

En el Auditorio Mariscal Francisco Solano López, la agrupación ofrecerá un concierto en vivo de dos horas y media con sus grandes clásicos románticos.

Las entradas oficiales están disponibles en Passline.

Viernes 23

Concierto / Camilo

Ofrecido por: Camilo

Hora: 20:00

Lugar: SND Arena

Informaciones: ticketea.com.py

Show de humor / Gustavísimo – Edición limitada

Ofrecido por: Gustavo Cabaña

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

Stand Up / Reset

Ofrecido por: Emilio González Moreira

Hora: 20:30

Lugar: Teatro de la Alianza Francesa

Informaciones: ticketea.com.py

Sábado 24

Festival gastronómico y cultural /Nihon Matsuri 2026

El Nihon Matsuri 2026 celebrará los 90 años de la inmigración japonesa al Paraguay de 16:00 a 23:00 en el Comité Olímpico Paraguayo.

Habrá más de 80 stands gastronómicos y comerciales, música, danzas tradicionales y artistas invitados de Japón.

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Las entradas anticipadas cuestan G. 25.000 y están disponibles en tuti.com.py.

Show / Luzu - Nadie dice nada

Ofrecido por: Luzu

Hora: 21:00

Lugar: SND Arena

Informaciones: tuti.com.py