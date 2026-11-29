Estaba por llover, y ese fue mi argumento para justificar la presencia del fastidioso insecto que. además de ser frecuente, también habita en todo el planeta.

Un momento después percibimos un fuerte olor a insecticida. El vecino había fumigado su casa, motivo por el cual de allí había huido la artrópoda invasora.

Durante gran parte de la noche el tema fue la cucaracha, el cucarachismo, el cucarachicidio, hasta que un experto cucarachólogo supo decir que era hemimetábola y que compartía familia con las termitas. Y hablando de cucarachas y termitas, esto dio pie para enganchar con el tema ueno y el mundo de cucarachas y termitas humanas.

Esas noche confirmé que la cucaracha, de hábitos mayormente nocturnos, es muy parecida a alguna gente de nuestro entorno.

La colectiva repulsión que produce la cucaracha se relaciona con el asco de saber que, antes de ingresar a nuestra casa, ella anduvo transitando en la porquería por ahí. Deslizándose sobre malolientes excrementos, rebuscándose entre la más inmunda basura, alimentándose de la podredumbre, aprovechándose del descuido ajeno, las crisis o los restos que otros dejan. La cucaracha prospera en la suciedad de las cloacas, no construye nada propio, solo ocupa espacios abandonados.

Bien podríamos decir que el parasitismo doméstico de este insecto es de una supervivencia sin dignidad. Por falta de escrúpulos biológicos come cualquier cosa: otros insectos muertos, cartón, dulces, papel diario, frutas podridas, bebidas derramadas, cigarrillos, pegamento, desperdicios. Se adapta a cualquier entorno con tal de no desaparecer. No hay nobleza ni fuerza heroica en su trajinar, ni elegancia en su vacilante trepada y mucho menos decoro en su sucia escapada. Con el perdón de la cucaracha, me parece que estoy describiendo a cierto personaje, jeje, que se adapta a cualquier entorno. Dice odiar a la burguesía y acaba colaborando, desde la esclavitud, con la más recalcitrante burocracia. Cuando se enciende la luz, la cucaracha, cobarde, corre a esconderse en cualquier agujero.

Jamás se ha sabido que una cucaracha atacara de frente, su exoesqueleto quitinoso funciona como metáfora de una naturaleza cínica, impermeable a la culpa o a la vergüenza. Al aplastarla se ve cómo por dentro solo guarda una sustancia viscosa y desagradable. No hay profundidad ni estructura valiente.

El asco cumple una función protectora que nos ayuda a evitar enfermedades. Durante miles de años, los humanos aprendimos a reconocer y rechazar alimentos en descomposición, excrementos y animales muertos, que resultaban ser fuentes de bacterias, virus y parásitos. Con el tiempo, el cerebro comenzó a asociar a insectos, como la cucaracha, con riesgos sanitarios fatales.

Una leyenda cultural cuenta que, por su inmenso odio y envidia a las hermosas, talentosas e inteligentes hormigas burguesas, la fea y hedionda cucaracha votó al insecticida… y así le fue.

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