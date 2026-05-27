Con foco en tecnologías para el agro, arrancó la Expo Pioneros del Chaco

Considerada como la exposición más importante de agronegocio en el Chaco Paraguayo, y donde han unido fuerzas las tres cooperativas más importantes de la zona (Chortitzer, Fernheim y Neuland), la Expo Pioneros se ha consolidado como una vidriera que recibe a visitantes nacionales e internacionales interesados en invertir en la región Occidental.

Además, la Cámara de Senadores declaró a la muestra de interés nacional, lo cual sin dudas le da aún más realce.

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Jornadas de campo y charlas

El Lic. Haiko Olfert destacó que el año pasado recibieron a unas 15 mil personas y este año esperan llegar nuevamente a esa cifra, toda vez que el clima ayude.

“Estamos convencidos de que esta edición de la expo será nuevamente enriquecedora para empresas participantes y visitantes. Y una de las primeras actividades se realizará este miércoles en la Fundación IDEAGRO con un Día de Campo de Presentación de Híbridos de Maíz, a realizarse a 2 kilómetros de la muestra”, contó.

Asimismo, dijo que posteriormente seguirán las actividades con charlas repartidas entre el salón auditorio, pista de juzgamiento y la plaza de producciones alternativas.

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Plaza de producciones alternativas

De acuerdo con lo indicado por los organizadores de la Expo Pioneros, han creado un espacio alternativo en donde se conjugan lo técnico, educativo y demostrativo, diseñado para impulsar la diversificación agrícola y ganadera en la región chaqueña.

Su objetivo principal es ofrecer a los productores y a la familia rural nuevas opciones de trabajo y rentabilidad en horticultura, apicultura, piscicultura, donde la principal novedad estará en el área de producción ovina que debuta en la muestra chaqueña, señalaron.

Crecimiento agrícola

Al respecto, Olfert resaltó que el Chaco Paraguayo se ha convertido en la nueva frontera agrícola y eso se ve con las empresas que se han sumado a la Expo Pioneros, mostrando todo lo referente a fertilizantes, semillas, herbicidas, fitosanitarios y biológicos.

Subrayó la realización de charlas en las que se hablará sobre soja, algodón, sorgo y un cultivo emergente que es la carinata para producción de combustible de aviones.

Brasil y Uruguay

Según lo comentado, dentro de los puntos especiales de esta muestra, se resalta la presencia de una delegación de la Asociación Brasileña de Criadores de Zebu, compuesta por unas 20 empresas interesadas en cerrar negocios en el Chaco Paraguayo y que estarán brindando charlas sobre las ventajas de las razas cebuinas.

Por otro lado, la Cámara de Comercio Paraguayo–Uruguaya (CCPU) estará presente en la Expo Pioneros, entendiendo que puede ser un punto estratégico para que empresas de dicho país puedan concretar negocios, según se informó.

Juzgamientos y remates

Además de lo que serán los juzgamientos de las diferentes razas bovinas, que durarán 3 días, la ganadería chaqueña mostrará su potencial productivo y su avance en genética bovina con una actividad organizada por el Instituto Chaqueño de Biotecnología Animal (ICBA) y Fundación IDEAGRO, que presentarán una selección exclusiva de toros élite pertenecientes a las principales razas adaptadas al Chaco.

En tanto que los días jueves 28 y viernes 29 se realizarán remates de ejemplares de diversas razas, para aquellos productores interesados en mejorar su hato ganadero.