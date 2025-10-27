Al ritmo de una ciudad en crecimiento

El Shopping Mariano nació acompañando el desarrollo de Mariano Roque Alonso, una ciudad que en los últimos años se consolidó como uno de los polos más dinámicos del área metropolitana. Desde su apertura el shopping fue testigo y protagonista de esa transformación”, señala Ricardo Gauto, gerente de marketing y comercial de Penta S.A.

Entre los hitos más relevantes de su trayectoria destacan la llegada de marcas nacionales e internacionales, la ampliación del mix gastronómico, la modernización de espacios y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad local.

Cada una de estas etapas fue moldeando al Mariano hasta convertirlo en un punto de compras, un lugar de encuentro, recreación y pertenencia para las familias del norte del Gran Asunción.

“Esa conexión emocional se fue construyendo a lo largo del tiempo, a través de acciones auténticas y cercanas. Desde los primeros años apostamos por experiencias familiares, eventos culturales, actividades para niños y celebraciones comunitarias que fortalecieron el vínculo con el público”, agrega Ricardo.

El equipo del shopping asegura que, más allá de las marcas y los locales, lo que realmente distingue al Mariano es su espíritu humano.

“El Mariano es un lugar donde se comparten momentos, donde los clientes son parte de una historia común”, afirma.

Hoy, al cumplir 15 años de vida, el Shopping Mariano es un lugar que, más que vender productos, construye vínculos y recuerdos.

También lo hace con una visión renovada que promete transformar no solo al centro comercial, sino también al entorno urbano que lo rodea.

“El futuro del Shopping Mariano está marcado por una palabra: evolución. Queremos pasar de ser un centro comercial a ser un centro urbano integral, donde la vida cotidiana, el trabajo, el esparcimiento y la comunidad se encuentren en un solo lugar”, expresaron desde la administración del complejo.

Este ambicioso propósito se materializará a través del plan de urbanización integral, una iniciativa que busca rediseñar la experiencia urbana en el departamento Central.

El proyecto apunta a integrar viviendas, oficinas, espacios gastronómicos y áreas de entretenimiento en un entorno moderno, sostenible y conectado, donde las personas puedan convivir, trabajar y disfrutar en armonía con la ciudad.

Sin embargo, el mayor desafío, aseguran, es mantener el espíritu cercano y familiar que caracteriza al shopping desde sus orígenes.

“El desafío es crecer sin perder nuestra esencia cercana y familiar, acompañando los cambios de la ciudad con propuestas innovadoras, sostenibles y conectadas con las personas”, afirmaron.

Una gran celebración

Con una propuesta que combina alegría, gratitud y experiencias únicas, la campaña de aniversario será una verdadera fiesta compartida con la comunidad.

“Queremos cerrar este año tan especial con una campaña de celebración a gran escala, pensada para agradecer a nuestros clientes y familias que nos acompañaron durante estos 15 años. Habrá premios directos, sorteos, experiencias gastronómicas, entretenimiento en vivo y muchas sorpresas”, adelantaron.

El objetivo es que cada visitante se sienta parte de una historia que sigue creciendo.

Más que un aniversario, será un encuentro entre el pasado y el futuro, una oportunidad para reafirmar el compromiso con las personas que hicieron posible este recorrido.