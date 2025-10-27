Del comercio a la ciudad del futuro

Los cambios en el retail nos impulsan a evolucionar permanentemente. En los últimos años fortalecimos nuestra presencia digital y la integración omnicanal mediante la app de fidelización PIP, que conecta beneficios, sorteos y experiencias exclusivas para nuestros clientes”, explicó Ricardo Gauto, gerente de marketing y comercial de Penta SA, empresa administradora, comercializadora y operadora del proyecto.

Esta apuesta por la transformación digital permitió al Shopping Mariano mejorar su relación con los consumidores y crear un ecosistema más cercano y participativo.

Un motor para la economía local

Más allá de su papel como centro comercial, el Shopping Mariano se ha convertido en un verdadero motor de desarrollo económico y social para la ciudad.

Desde su apertura, ha contribuido significativamente a la generación de empleo, tanto directo como indirecto, beneficiando a cientos de familias y potenciando la actividad empresarial en la zona.

El próximo gran paso será el proyecto de urbanización integral, una iniciativa que ampliará el concepto tradicional de centro comercial para dar paso a un espacio urbano mixto, pensado para vivir, trabajar y disfrutar.

“Con el nuevo proyecto de urbanización integral, este rol se potenciará aún más: el complejo incorporará viviendas, oficinas, nuevas propuestas gastronómicas, tiendas ancla y servicios esenciales, fortaleciendo la economía local y generando un impacto positivo en toda la zona norte del departamento Central”, explicó el gerente.

Con esta visión, el Shopping Mariano se posiciona no solo como un espacio de consumo, sino como un agente de desarrollo sostenible, que apuesta por el futuro de la ciudad y el bienestar de su comunidad.

“Nuestro compromiso es seguir siendo un actor de desarrollo, creando oportunidades y bienestar para la comunidad”, concluyó Ricardo Gauto.