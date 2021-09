Dos décadas de compromiso

El empresario agrega que están honrados de cumplir 20 años, y más en un momento tan complicado en el que vamos dejando atrás al covid-19. “Vemos no muy lejos el final del túnel, pero como toda pandemia sin olvidar lo principal, deja sus efectos nefastos, si de vidas humanas hablamos y en lo comercial sobrevivir a esta, desafortunadamente no lo están logrando muchas empresas. El rubro al que nos debemos fue, es y será un actor principal cuando de salud hablamos, y poder poner los medicamentos al alcance de los que necesitan nos deja reconfortados en el sentido de haber contribuido y colaborado con lo que estuvo y está dentro de nuestro alcance”, destaca.

La complejidad del desafío de atravesar esta pandemia fue el mayor reto en su corta vida empresarial, y más cuando sorprendió a los paraguayos de un día a otro.

“Nos llena de orgullo haber ganado por quinto año consecutivo, el Premio Empleador del Año 2021 y poder ubicarnos entre las primeras 50 empresas más importantes del país, siendo una de las empresas que mayor cantidad de mano de obra genera para miles de paraguayos”, señala.

“Poder dar trabajo hoy a más de 2.500 colaboradores en forma directa, no haber reducido la nómina en esta pandemia, sino al contrario, incorporar a más de 380 personas, durante estos últimos 18 meses, créanme no fue una decisión fácil de tomar, pero hoy podemos concluir que fue nuestro granito de arena con el cual contribuimos al generar mano de obra cuando más falta hacía. Y si hablamos de contribución a la sociedad, no podemos dejar de mencionar el proyecto Tapabocas 37 ideado e implementado por nuestro equipo conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, que a la fecha registra un total de 20 alertas por violencia doméstica o mejor dicho posibles 20 vidas salvadas/maltratos evitados”, continúa.

“Saber que día a día se acercan personas a nuestros locales que necesitan una cura a sus enfermedades o patologías, y ser nosotros los que tengamos la oportunidad de brindarles el acceso a los medicamentos, es el combustible que nos hace atravesar las dificultades rutinarias”, indica y agrega que seguirán con beneficios, comodidad y bienestar para los clientes, para los cuales existen.

Como una reflexión, el presidente de Punto Farma insta a valorar la estabilidad económica que vivimos y que es resaltada por otros países. “Cuidemos la economía, motor principal del crecimiento de cualquier país, para que no nos sorprenda una posible crisis, como el covid, el cual creíamos que nunca nos llegaría”, finaliza.