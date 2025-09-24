Cimplast expande producción y genera empleo nacional

Presidida por Tommaso Oddone, la compañía opera actualmente con cinco plantas de procesamiento y un equipo de colaboradores altamente calificados. Su producción abarca preformas, envases y tapas destinadas a industrias estratégicas como bebidas y alimentos, farmacéutica, agroquímica, higiene y limpieza.

Asimismo, la empresa se distingue por su capacidad de desarrollar soluciones a medida para cada cliente, reafirmando su versatilidad y capacidad de respuesta en un mercado cada vez más competitivo.

Cimplast asume un firme compromiso con la sostenibilidad. Sus políticas promueven la reducción del impacto ambiental mediante el uso de materiales reciclados posconsumo (PCR) y la reutilización de plásticos. A esto se suma su activa participación en iniciativas sociales y comunitarias, especialmente en Mariano Roque Alonso y zonas aledañas.

En el plano económico, sus directivos destacan que la estabilidad macroeconómica de Paraguay favorece al sector, aunque reconocen los desafíos asociados a la dependencia de materias primas importadas, los costos logísticos y las fluctuaciones internacionales. En este contexto, la empresa considera esencial el acceso a políticas públicas claras y créditos blandos que fortalezcan la innovación y el empleo.

Con una visión de futuro, Cimplast seguirá apostando a la modernización tecnológica y a su plan de expansión, consolidando su rol en la industria nacional.