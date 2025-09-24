Coca-Cola celebra los 89 años de la UIP reafirmando su compromiso

La compañía, socia del gremio desde hace décadas, subrayó la importancia de la UIP como voz de la industria y aliada estratégica en la construcción de un Paraguay más competitivo.

La historia de Coca-Cola en el país comenzó el 13 de mayo de 1965, con la primera botella producida en la planta de Paraguay Refrescos SA (Paresa). Desde entonces, la empresa ha consolidado seis décadas de operación ininterrumpida, posicionándose como una de las firmas de mayor impacto económico y social.

Actualmente, Coca-Cola Paresa genera más de 2.300 empleos directos y sostiene alrededor de 27.000 puestos indirectos a lo largo de su cadena de valor. El 60% de sus insumos proviene de la industria nacional y el 88% de sus más de 1.000 proveedores son paraguayos, reflejando su compromiso con la economía local.

Con la mirada en el futuro, la compañía anunció inversiones superiores a 80 millones de dólares en los próximos cinco años, destinadas a ampliar líneas de producción, digitalizar procesos y fortalecer la sostenibilidad. Entre sus hitos recientes destaca la planta Circular PET, que fabrica envases a partir de botellas recicladas para marcas como Sprite y Dasani.

“Celebramos el aporte de la UIP al país y renovamos juntos la misión de construir un futuro de crecimiento sostenible”, afirmó Francisco Sanfurgo Cañas, gerente general de Coca-Cola Paresa.