Hilagro impulsa la industria alimentaria paraguaya

Desde sus primeros días, la empresa apostó por la calidad y la innovación. Con inversiones significativas en tecnología de punta, la adquisición de materias primas de primer nivel y la contratación de profesionales altamente capacitados, Hilagro logró posicionar su marca Hildebrand entre las más reconocidas del mercado de harinas. La aceptación rápida por parte de clientes y consumidores consolidó la reputación de la empresa como líder en su rubro, ofreciendo productos nacionales con absoluta garantía de calidad.

El compromiso con la excelencia permitió que Hilagro traspasara fronteras, comenzando la exportación a países de la región, con especial atención al exigente mercado brasileño, donde la compañía abrió su propia filial a finales de 2013. Este crecimiento estuvo acompañado por la instalación de un moderno laboratorio de control y análisis en la planta, donde personal calificado garantiza que cada producto cumpla con características de excelencia, como el color blanco marfil, el aroma natural del cereal fresco, la ausencia de sabores extraños y la conservación óptima de los productos.

El constante aumento de la demanda y la visión de expansión llevaron a la inauguración de un segundo molino en 2014, equipado con tecnología europea, consolidando a Harinas Hildebrand como la marca líder en la preferencia del consumidor final.

La diversificación de la oferta también ha sido un pilar en la estrategia de la empresa. Desde marzo de 2006, Hilagro ingresó al mercado de pastas secas con una amplia gama de fideos bajo la marca Hildebrand, manteniendo siempre el sello de calidad que caracteriza a la empresa. En 2022, la compañía amplió su línea de productos con pastas frescas, incluyendo ñoquis, ravioles, lasaña, fetuccini, tallarines, tapas para pascualina y discos para empanadas, ideales tanto para comidas rápidas como celebraciones especiales.

La innovación continúa con la producción de galletitas en 2024, con recetas que buscan encantar a grandes y chicos, y en 2025 se incorporan premezclas, pensadas para quienes buscan practicidad sin sacrificar sabor ni calidad.

Gracias a su compromiso con la excelencia y la innovación constante, la marca Hildebrand se ha convertido en un referente en Paraguay: es reconocida como Top of Mind y Ranking de Marcas en harinas; ha recibido el premio Exportador del Año en este rubro y se ha consolidado como Marca País, simbolizando la calidad y el profesionalismo de la industria alimentaria nacional.

Hoy, más de dos décadas después de su fundación, Hilagro continúa siendo un motor de desarrollo industrial y un ejemplo de cómo la visión, la inversión en tecnología y el compromiso con la calidad pueden transformar un proyecto local en un líder regional en el sector alimentario.