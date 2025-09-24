La uip celebra 89 años de compromiso con la industria y el desarrollo nacional

Con más de 1.500 empresas socias y 101 gremios adheridos, la UIP es hoy un espacio plural que reúne a industrias de diversos rubros y tamaños, desde grandes compañías hasta micro, pequeñas y medianas empresas, construyendo un ecosistema empresarial más sólido, inclusivo e innovador.

La institución desarrolla su gestión sobre ejes estratégicos que abarcan la representatividad, la innovación tecnológica, la formación, el desarrollo profesional, la internacionalización de empresas, la sostenibilidad, la calidad y certificación, la gobernanza y la comunicación de valor. Estos pilares le han permitido expandir servicios especializados y responder a los desafíos que impone un mundo cada vez más competitivo.

Entre los aportes más destacados de los últimos años se encuentran proyectos estratégicos como MiPYME COMPITE, Mi Pyme Cumple, el Centro de Desarrollo Empresarial SBDC, Emprende Verde y AL-INVEST Verde, iniciativas que han beneficiado a miles de empresas en aspectos como formalización, innovación, acceso a mercados, sostenibilidad y generación de empleo. Estos programas, desarrollados en alianza con organismos nacionales e internacionales, consolidan el liderazgo de la UIP en el impulso a la competitividad del sector productivo paraguayo.

Asimismo, la institución ha sido pionera en la creación de espacios de formación, investigación y vinculación, como el Centro de Estudios Económicos, el Laboratorio de Innovación e Investigación, el Centro de Promoción Internacional, la Universidad Paraguayo Alemana, la Fundación CEPROCAL, entre otros. A través de estas plataformas, se brinda a las empresas herramientas para mejorar su gestión, acceder a conocimiento actualizado y proyectarse en el mercado local e internacional.

El presidente de la UIP, Enrique Duarte, destacó: “La historia de nuestra institución es la historia de la industria paraguaya: una trayectoria de esfuerzo, innovación y compromiso. Celebramos estos 89 años con la mirada puesta en el futuro, convencidos de que, si a la industria le va bien, le va bien al país”.

La conmemoración de los 89 años de la Unión Industrial Paraguaya representa un hito histórico y, al mismo tiempo, una oportunidad para ratificar su rol como actor estratégico en la promoción de la industria nacional, el empleo digno y el desarrollo sostenible del Paraguay.