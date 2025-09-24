Petersen: experiencia y soluciones para la industria

Entre los productos más demandados se encuentran equipos de soldadura profesionales e industriales, compresores de aire, hidrolavadoras, aspiradoras, herramientas eléctricas y a batería, consumibles como electrodos y alambres, así como elementos de seguridad industrial.

La compañía importa y distribuye de manera directa más de 40 marcas de reconocimiento mundial, brindando también garantía y asistencia técnica. Sus canales de venta incluyen B2B, mayoristas, B2B2C, seis salones de ventas a nivel nacional y una tienda online, lo que permite un alcance integral en todo el país.

Uno de los grandes desafíos de Petersen es mantenerse a la vanguardia tecnológica y capacitar a su fuerza laboral. Para ello, colabora estrechamente con proveedores, incorporando soluciones innovadoras y soporte técnico para optimizar los negocios de sus clientes. Además, las inversiones con capital extranjero y nacional, junto con el desarrollo de nuevas industrias y la maquila, representan oportunidades de crecimiento conjunto con sus clientes.

Entre sus logros más destacados se encuentran la incorporación de nuevas líneas de productos, mejoras en procesos, capacitación técnica y tecnología avanzada. Con un enfoque centrado en el cliente, Petersen se prepara para acompañar el crecimiento del sector industrial, ofreciendo asistencia técnica, posventa con garantía y un equipo humano comprometido en encontrar soluciones eficientes y rentables.

