Tigre Paraguay: 48 años construyendo confianza en el sector de la construcción

Filial del Grupo Tigre de Brasil, la compañía inició operaciones en Lambaré el 7 de marzo de 1977 y desde entonces acompaña proyectos públicos, privados e industriales, consolidándose como sinónimo de confianza y excelencia.

A lo largo de estas décadas, Tigre se posicionó como referente en el segmento predial, aportando productos y soluciones que impactan en miles de obras residenciales, comerciales e industriales.

Miguel Reguera, gerente general de la firma, subraya que el propósito que los guía es claro: “Cuidar del agua para transformar la calidad de vida de las personas”. Con un área especializada en innovación, la empresa desarrolla tecnologías que promueven el uso eficiente de este recurso vital, en un contexto donde aún existen comunidades sin acceso pleno al agua potable.

Más allá de la producción, Tigre apuesta por la capacitación técnica, el acompañamiento a instaladores y la sostenibilidad. Su estrategia incluye programas de responsabilidad social, ética y transparencia, priorizando el cuidado ambiental en todas sus operaciones.

El reconocimiento a su labor se refleja en logros como el primer lugar en Top of Mind durante cinco años consecutivos y la certificación como Great Place to Work, distinción que resalta su cultura organizacional y compromiso con el talento humano.

Con casi medio siglo en Paraguay, Tigre combina experiencia internacional con visión local, consolidándose como un aliado clave para el desarrollo del país.