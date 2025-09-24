VMA SA, industria siderúrgica del Paraguay, saluda a la UIP en su 89º aniversario

A lo largo de su trayectoria, VMA ha contribuido de manera sostenida a la economía nacional mediante la producción de varillas de acero de calidad internacional, generando empleo formal y promoviendo la economía circular a través del reciclaje de chatarra.

Su aporte trasciende el ámbito económico: la compañía impulsa programas de responsabilidad social que apoyan la educación, la sostenibilidad ambiental y la formación de nuevas generaciones, con la convicción de que la industria es motor de progreso y bienestar para todo el país.

Como parte activa de la familia industrial paraguaya, VMA valora el trabajo de la UIP en defensa y fortalecimiento del sector, y acompaña el desafío de avanzar hacia un Paraguay más industrializado, con políticas públicas que protejan la producción nacional y garanticen condiciones de competitividad para las empresas paraguayas.

En este aniversario, saludamos a la Unión Industrial Paraguaya (UIP), pilar fundamental del motor económico del país, e invitamos a seguir sumando esfuerzos para construir juntos un futuro con más industria, más empleo y más desarrollo para el Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy