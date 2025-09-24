VMA SA, industria siderúrgica del Paraguay, saluda a la UIP en su 89º aniversario

89° Aniversario Unión Industrial Paraguaya

En el marco de la celebración de los 89 años de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), VMA SA, industria siderúrgica nacional con sede en Villa Hayes, se suma con orgullo a este importante acontecimiento, reafirmando su compromiso con el desarrollo del Paraguay.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 01:00
Bruno Ferreiro

A lo largo de su trayectoria, VMA ha contribuido de manera sostenida a la economía nacional mediante la producción de varillas de acero de calidad internacional, generando empleo formal y promoviendo la economía circular a través del reciclaje de chatarra.

Su aporte trasciende el ámbito económico: la compañía impulsa programas de responsabilidad social que apoyan la educación, la sostenibilidad ambiental y la formación de nuevas generaciones, con la convicción de que la industria es motor de progreso y bienestar para todo el país.

Como parte activa de la familia industrial paraguaya, VMA valora el trabajo de la UIP en defensa y fortalecimiento del sector, y acompaña el desafío de avanzar hacia un Paraguay más industrializado, con políticas públicas que protejan la producción nacional y garanticen condiciones de competitividad para las empresas paraguayas.

En este aniversario, saludamos a la Unión Industrial Paraguaya (UIP), pilar fundamental del motor económico del país, e invitamos a seguir sumando esfuerzos para construir juntos un futuro con más industria, más empleo y más desarrollo para el Paraguay.

