La logística que mueve a más de 720 locales

El corazón del sistema es un centro logístico con tecnología de punta que combina robots de alta velocidad, transportes inteligentes y clasificadores automáticos. Este ecosistema permite preparar pedidos en menor tiempo y con mayor exactitud. “Nuestra meta es garantizar que cada sucursal reciba lo que necesita sin demoras”, manifiesta Ortiz.

Los procesos de automatización incluyen estaciones de preparación de alta eficiencia y sistemas que dirigen cada paquete directamente a las compuertas de salida. Allí, camiones listos para su carga aseguran continuidad operativa y reducen los tiempos de espera. Este flujo constante es clave para abastecer de manera confiable a más de 720 locales.

Una flota propia, diseñada específicamente para los volúmenes de entrega, recorre miles de kilómetros diarios. Los camiones cuentan con gestión de cadena de frío, capacidades optimizadas y monitoreo permanente. “Cada kilómetro recorrido es una oportunidad para servir mejor a las comunidades”, resalta el gerente de Logística.

El seguimiento digital de cada viaje permite optimizar rutas, reducir consumo de combustible y disminuir los tiempos de entrega. Este control contribuye a mejorar la eficiencia, elevar la calidad del servicio y reforzar el compromiso con la sostenibilidad. El enfoque operativo no solo responde a las necesidades actuales, sino que anticipa las exigencias del futuro.

Nada de esto sería posible sin el equipo humano que planifica, proyecta y mejora continuamente las operaciones. Profesionales capacitados trabajan en estrecha sinergia con la tecnología, demostrando talento y adaptabilidad. La capacitación permanente y la innovación constante fortalecen a un grupo que ha convertido la operación en un sello de excelencia. “El verdadero motor de esta cadena es el compromiso de nuestra gente”, subraya Ortiz.

En PuntoFarma, la gestión operativa no se considera únicamente como un soporte, sino como un factor estratégico que respalda el crecimiento y asegura continuidad en el servicio. La integración de tecnología avanzada con talento humano convierte a la operación en un pilar del liderazgo de la cadena en Paraguay.

La visión de futuro apuesta a profundizar la innovación y la automatización, manteniendo siempre el foco en la calidad y en la cercanía con las familias paraguayas. Con esta estrategia, la empresa fortalece un modelo en el que la operación se transforma en el puente que conecta bienestar y confianza. “Cada avance reafirma nuestra responsabilidad de llegar a todos los rincones del país”, finalizó Ortiz.