Día de la Construcción 2025

Cada obra es una apuesta al desarrollo

“El sector de la construcción ha sido, históricamente, uno de los principales motores del desarrollo económico y social del Paraguay”, afirma el ingeniero Raúl Mena, director del Grupo Mena.

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 01:00
Universidad del Pacífico de Pedro Juan Caballero, ejecutada por Mena Construcciones Civiles.
Universidad del Pacífico de Pedro Juan Caballero, ejecutada por Mena Construcciones Civiles.Gentileza

Con más de dos décadas de experiencia, sostiene que cada obra “representa una mejora tangible en la calidad de vida de las personas, porque construir infraestructura, viviendas o espacios educativos significa construir oportunidades”.

El Grupo Mena reúne a tres empresas que trabajan de forma complementaria: Mena Construcciones Civiles, enfocada en proyectos de mediana y gran escala con altos estándares técnicos; Fundatec SRL, especializada en cimientos para puentes y

edificios que aportan soluciones para diversos proyectos residenciales, corporativos e industriales; y Citius SA que impulsa el negocio inmobiliario con la compra y venta de terrenos y unidades habitacionales.

“Nuestra contribución ha estado orientada a crear valor sostenible a través de obras seguras, funcionales y duraderas”, explica el Ing. Mena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre los desafíos actuales, menciona la volatilidad económica, el encarecimiento de materiales y la falta de mano de obra calificada. “Garantizar obras seguras implica combinar ingeniería rigurosa, planificación eficiente y una cultura sólida de seguridad”, asegura.

Sobre el futuro, el ingeniero ve un horizonte prometedor. “Paraguay necesita infraestructura moderna y sostenible. Queremos seguir siendo parte activa del progreso nacional”, manifiesta.

Y resume con su lema: “La construcción es sinónimo de progreso; cada obra es una oportunidad de desarrollo para el Paraguay”.