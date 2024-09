Aplicación de la bioseguridad

“En los últimos años, el concepto de bioseguridad ha venido involucrando diversos temas y de diferentes maneras; cada empresa, cada granja toma el concepto, y lo aplica según su criterio. Por esta razón, y por lo difícil de la estandarización de procesos, se dificulta identificar las fallas que se tienen en bioseguridad, hoy día”, destacó el profesional.

Alimentos no discriminan a ningún consumidor

“Esta afirmación es la que concede la importancia de producir alimentos sanos y nutritivos; y ante el proceso de globalización que vivimos actualmente, toda industria alimenticia, de la que forma parte la industria avícola, se encuentra condicionada directa o indirectamente a modificar su actitud hacia el mercado. He aquí la importancia de entender y diferenciar lo que es el aseguramiento de la calidad, el HACCP (análisis de riesgo y control de puntos críticos), BPP (buenas prácticas de producción) y POE (programas operativos estándares) y la bioseguridad”, explicó.

¿Cómo implementar un plan serio de bioseguridad en una cadena productiva?

“La implementación de una buena bioseguridad es como una cadena que incluye muchos detalles pequeños que, de perderse un anillo de la cadena, se rompería el ciclo. El factor más importante en esta cadena es el humano que, diría, en un 80% de los casos es responsable de los brotes de enfermedades y su propagación. Por esta razón es que se debe mantener una buena comunicación con los empleados de las granjas”, recomendó el doctor Álvarez.

Programa de bioseguridad

Shane (1996) ha delineado los componentes de un sólido programa de bioseguridad dividido en tres niveles, que considera muy razonables:

Bioseguridad conceptual (Nivel 1): Es el componente primario que representa la base de la pirámide, comprende aspectos referentes a la ubicación de la granja; si está cerca o lejos de las zonas pobladas, si tiene o no energía eléctrica, si es monofásico o trifásico, si el camino es de todo tiempo, si el terreno es apto o no para la instalación de una granja avícola; la orientación del galpón de producción, entre otros. Por lo tanto, la bioseguridad conceptual afecta directa y definitivamente a todas las demás actividades y medidas para la prevención de las enfermedades y, consecuentemente, una falla en esta parte no puede ser corregida o modificada a corto plazo.

Bioseguridad estructural (Nivel 2): Representa el segundo nivel y comprende la organización dentro de la granja, como el flujo de movimiento de personas según la edad de las aves, barreras perimetrales, drenajes, obras complementarias de los galpones, los equipos, etc. Las fallas en este nivel se pueden corregir en un tiempo de mediano plazo.

Bioseguridad operacional (Nivel 3): Es el nivel superior o vértice de la pirámide; comprende el manejo y todas las actividades de los procesos diarios, dirigidos a evitar y reducir al máximo el riesgo de la introducción de enfermedades y su diseminación dentro de las granjas. Comprende aspectos como la limpieza y desinfección, tipos de desinfectantes, entre otros. En este nivel, la capacidad de respuesta puede ser más rápida ante posibles fallas o desafíos de enfermedades.

En resumen

“Es importante entender que cada país debería reglamentar sus propias medidas mínimas de bioseguridad que deben cumplir las granjas avícolas. Esto permitirá a las autoridades sanitarias constatar o certificar oficialmente sobre una base de criterios técnicos”.

“La bioseguridad, por lejos, se constituye en el medio más barato y eficaz de controlar las enfermedades y que cada granja debe desarrollar sus propias reglas o medidas de bioseguridad, basándose en sus procedimientos particulares, riesgos y necesidades”, finalizó nuestro entrevistado.