Motor económico y social

“Más allá del perjuicio que genera el contrabando de pollos y huevos para nuestro país, hemos cerrado el año 2023 con un récord en exportaciones de carne, logrando envíos por más de US$ 12 millones, y confiamos que este año podríamos superar ese número, ya que al mes de agosto hemos exportado por valor de US$ 9 millones y seguimos adelante. Hay un crecimiento sostenido en la producción de carne y huevo, y estimamos que al año movemos más de US$ 500 millones”, confirmó el titular de Avipar, Dr. Néstor Zarza.

Aumento de exportaciones y producción

“En el año 2022 las exportaciones fueron por valor de US$ 10 millones, el año pasado superamos los US$ 12 millones y este año creemos que será más, según los últimos informes de exportación del Senacsa; y a esto le debemos sumar la esperanza de que se llegue a abrir el mercado de Taiwán para la carne de ave. Por otro lado, la producción de huevos actualmente es de 3,5 millones unidades por día, de un hato de más de 4,5 millones de gallinas ponedoras. Esta producción supera en más del 100% a la del año 2013, cuando se tenían en el país unas 1.700.000 unidades por día”, explicó el titular de Avipar.

Contrabando y clima

El doctor Néstor Zarza fue sincero al destacar cuáles son los principales problemas y desafíos. “El contrabando sigue siendo un problema, pero debemos reconocer que ha disminuido considerablemente; principalmente en el tema de huevos desde la Argentina, de donde provenía gran parte, lo cual obedece exclusivamente al cambio de la política económica del Gobierno de dicho país; desde la asunción de su nuevo presidente, el cual generó cierto equilibrio en los precios de varios productos entre nuestro país y la Argentina. Si bien no tenemos números exactos, creemos que las pérdidas que tenemos al año, estarían entre el 25 a 30 por ciento entre los dos rubros”.

Inversión y competitividad

“Un punto que debemos destacar tiene que ver con la competitividad que se ha generado en ambos sectores, tanto en producción de carne como de huevos, y que va en favor de los clientes; la sanidad, la bioseguridad, la calidad de los productos, la variedad, la trazabilidad y más”. Pero todo esto se ha logrado gracias a la apuesta e inversión de las empresas por mejorar; hoy día ya se produce huevo líquido pasteurizado, también huevo en polvo, carne de ave con valor agregado, más fáciles de cocinar, o sea, se está dando una evolución en todos los sentidos”, confirmó Zarza.

Más de 9.000 personas

“Un número que nos llena de orgullo tiene que ver con la cantidad de personas involucradas directamente dentro de lo que es la producción avícola en Paraguay, y que está en torno a las 9.000 personas o más, y la incorporación es permanente. Además, este es uno de los sectores que está trabajando más formalmente y con un fuerte compromiso empresarial, social y ambiental asumido por las empresas”, destacó nuestro entrevistado.