Al servicio de la manufactura

Actualmente, la compañía mantiene un ritmo de producción de un portafolio de productos de fabricación única en el país teniendo el tejido no tejido o TNT, como priincipal producto a más de las líneas hospitalarias, marroquinería y embalajes.

“Tenemos como visión de crecimiento capitalizar el potencial del segmento hospitalario mediante la verticalización y el escalamiento productivo”, indica Azar.

Por su parte, Fernando Chilavert, director de la empresa, señala que realizan monitoreo permanente del mercado exterior, con especial atención a Brasil. Esta estrategia se complementa con la actividad operativa de su filial en Estados Unidos, Mega USA, que comercializa productos fabricados en la planta industrial de Paraguay.

Red de ventas diversificadas

En este contexto, la firma dispone de una red de ventas diversificada en todo el Mercosur, fortaleciendo el posicionamiento de la manufactura paraguaya como un solureferente de calidad y cumplimiento.

Chilavert resalta, además, que la compañía cuenta con 1.000 trabajadores directos e indirectos y pone énfasis en la importancia de la capacitación. “Mega Plásticos tiene implantada una cultura fuerte y como base de sus fundamentos, no dejamos de crear los cursos y todo tipo de capacitaciones”, concluye.