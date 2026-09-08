Día de la Industria Nacional 2026
08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Al servicio de la manufactura

Fernando Azar, presidente de Mega Plásticos.
Fernando Azar, presidente de Mega Plásticos.GENTILEZA

Mega Plásticos SA se ha consolidado como un actor fundamental del entramado industrial paraguayo desde la creación de la Ley de Maquila, destaca Fernando Azar, presidente de la empresa, quien resalta su aporte a la generación de valor agregado y al desarrollo de una cultura industrial, al ser una de las primeras industrias instaladas en el país y en la zona de Alto Paraná.

Por ABC Color

Actualmente, la compañía mantiene un ritmo de producción de un portafolio de productos de fabricación única en el país teniendo el tejido no tejido o TNT, como priincipal producto a más de las líneas hospitalarias, marroquinería y embalajes.

“Tenemos como visión de crecimiento capitalizar el potencial del segmento hospitalario mediante la verticalización y el escalamiento productivo”, indica Azar.

Por su parte, Fernando Chilavert, director de la empresa, señala que realizan monitoreo permanente del mercado exterior, con especial atención a Brasil. Esta estrategia se complementa con la actividad operativa de su filial en Estados Unidos, Mega USA, que comercializa productos fabricados en la planta industrial de Paraguay.

Red de ventas diversificadas

Fernando Chilavert, director de Mega Plásticos.
Fernando Chilavert, director de Mega Plásticos.

En este contexto, la firma dispone de una red de ventas diversificada en todo el Mercosur, fortaleciendo el posicionamiento de la manufactura paraguaya como un solureferente de calidad y cumplimiento.

Chilavert resalta, además, que la compañía cuenta con 1.000 trabajadores directos e indirectos y pone énfasis en la importancia de la capacitación. “Mega Plásticos tiene implantada una cultura fuerte y como base de sus fundamentos, no dejamos de crear los cursos y todo tipo de capacitaciones”, concluye.