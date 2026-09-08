EL Sector secundario ocupa a 615.000 personas

El mercado laboral paraguayo registra avances importantes en la ocupación y en la formalización, según destaca la titular de la cartera de Trabajo, Mónica Recalde, quien además menciona algunas cifras que explican esta mejora.

Paraguay registra 3.267.192 personas ocupadas al segundo trimestre de 2026, lo que representa un aumento de 114.563 trabajadores frente al mismo período del año anterior. En paralelo, la cantidad de personas desocupadas descendió hasta 139.361 y la tasa de desempleo se ubicó en 4,1%, refieren informes oficiales de la cartera de Trabajo.

Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), se trata de la menor tasa de desocupación observada en un segundo trimestre durante los últimos nueve años. Al respecto, Recalde vincula este resultado con una mayor generación de empleo y con avances en la formalización de las relaciones laborales.

Los indicadores oficiales muestran que la mejora no se limitó a la cantidad de personas empleadas, sino que también hubo un incremento en el empleo formal no agropecuario, que alcanzó a 1.090.118 trabajadores durante el segundo trimestre de 2026.

Esa cifra implica 57.435 ocupados formales más que un año antes. En ese sentido, la ministra de Trabajo reconoce que el sector privado explicó la mayor parte de esa variación: incorporando así 46.461 empleos formales en términos interanuales, cerca del 80% del crecimiento total registrado en este segmento.

Un dato importante es que este crecimiento estuvo acompañado por más de 31.000 nuevos asalariados privados. Esto muestra una mayor capacidad de las empresas para absorber mano de obra, aunque no toda expansión del empleo implica automáticamente mejores condiciones laborales.

La formalización supone, entre otros aspectos, una mayor vinculación de los trabajadores con los mecanismos de seguridad social y con las protecciones asociadas al empleo registrado.

Igualmente, la evolución de los aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS) acompaña la tendencia observada en el empleo formal, ya que en junio de 2026, el régimen general del IPS contabilizó 848.280 cotizantes.

El número equivale a 48.926 aportantes más que en junio de 2025 y a un incremento de 140.642 personas respecto de julio de 2023. Para el MTESS, la expansión de la base de cotizantes refleja parte del proceso de incorporación de trabajadores al sistema formal de seguridad social.

Dinamismo económico

La ministra Recalde señala que el dinamismo de la economía contribuye a la creación de puestos de trabajo, aunque sostuvo que la intervención pública busca que ese crecimiento se traduzca en empleos registrados y con cobertura social.

Los resultados se inscriben en la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo impulsada por el Gobierno. El plan establece como meta aumentar, como mínimo, un 6% anual el empleo registrado en la seguridad social.

Para ello, el Ministerio también incluye el fortalecimiento de las inspecciones laborales, la intermediación entre empresas y postulantes mediante la plataforma EmpleaPy, y los programas de capacitación desarrollados por el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).