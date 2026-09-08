Estructuras metálicas al servicio del país y la región

Con el paso de los años, Metalúrgica Vera ha ido creciendo junto con sus clientes, entendiendo sus necesidades y adaptándose a los cambios del mercado, según afirma Luis Gabriel Vera, gerente general de la empresa. Ese proceso los llevó a incorporar nuevas tecnologías, mejorar sus procesos y ampliar permanentemente sus capacidades productivas.

“La capacidad productiva actual de la empresa nos permite atender proyectos de diferentes dimensiones y niveles de complejidad. Nuestra producción abarca principalmente edificios y naves industriales, estructuras metálicas, perfiles de alma llena soldada, puentes grúa, coberturas industriales, puentes metálicos, básculas, silos y tolvas, entre otras soluciones”, detalla.

Más que fabricar un producto estándar para el empresario, la compañía busca ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto, desde la ingeniería y el diseño hasta la fabricación y el montaje. En ese sentido, comenta que en los últimos años han realizado inversiones orientadas principalmente a aumentar la capacidad productiva, mejorar la eficiencia de los procesos e incorporar tecnología.

Además de la tecnología, considera que la inversión en las personas es fundamental, por lo que acompañan el crecimiento de la empresa con capacitación técnica y formación continua de sus colaboradores.

Metalúrgica paraguaya al exterior

Para el industrial, Paraguay tiene un gran potencial para incrementar su participación en los mercados internacionales. Asegura que el país cuenta con ventajas competitivas importantes, como su ubicación estratégica en la región, la disponibilidad de energía eléctrica competitiva y una industria que ha venido desarrollando cada vez mayores capacidades técnicas, productivas y de gestión.

En el caso de Metalúrgica Vera, menciona que esta visión forma parte de la estrategia de crecimiento. “A lo largo de los años hemos desarrollado proyectos fuera del país y actualmente estamos fortaleciendo nuestra presencia en mercados como Argentina, Bolivia y Uruguay, donde identificamos importantes oportunidades para las soluciones metalúrgicas paraguayas”, subraya.

Asimismo, la compañía cree que la exportación no solo representa una oportunidad de crecimiento para las empresas, sino también una forma de demostrar la capacidad, el conocimiento y la calidad de la industria nacional.

Competitividad y próximos cinco años

Para el gerente general, uno de los desafíos es lograr que la industria nacional sea cada vez más competitiva. “Para una industria metalúrgica, es fundamental contar con condiciones que permitan planificar inversiones a largo plazo. Estas requieren montos importantes y tienen períodos de retorno que no son inmediatos. Creemos que generar condiciones favorables para la industria, facilitar el acceso a financiamiento e impulsar la capacitación técnica son aspectos fundamentales para continuar creciendo”, destaca.

Más eficientes y competitivos

De cara a los próximos cinco años, la meta de la compañía es continuar creciendo de manera sostenible, fortaleciendo su capacidad productiva, incorporando nuevas tecnologías y mejorando continuamente sus procesos para ser cada vez más eficientes y competitivos.

“Nuestro objetivo es consolidar a Metalúrgica Vera como una de las empresas líderes del sector metalúrgico paraguayo y continuar expandiendo nuestra presencia en mercados regionales, llevando la calidad, la experiencia y la capacidad de la industria paraguaya más allá de nuestras fronteras”, puntualiza Luis Gabriel Vera.