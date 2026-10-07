Alejandra Duarte dejó de ser viceministra del Mitic: Villate niega que “red desinformante” sea el motivo

El ministro del Mitic, Gustavo Villate, negó que la salida de la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte, tenga relación con la “red desinformante”. Aseguró que se trató de una decisión personal, motivada por una oferta del sector privado. Lo dijo en el programa Mesa con EVP, donde también habló el nuevo viceministro, Enrique Biedermann.

“No es una decisión que nace a partir de una situación en particular”, sostuvo Villate, y agregó que el cambio se aprovechó para “oxigenar” la gestión. Reconoció que el momento no era el que él hubiera elegido: “Si fuera por mí, no lo hubiese sacado”. Dijo que intentó retenerla y que Duarte acompañará la transición.

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Un descargo con antecedentes

El ministro afirmó que el Mitic se deslindó con un comunicado desde el primer día. Según dijo, la institución colabora con la Fiscalía y entregó todos los documentos solicitados. Atribuyó las críticas a una campaña de la oposición para “desvirtuar” lo que hace el Gobierno.

Villate admitió que desconoce cuánto influyeron “los continuos ataques” en la decisión de Duarte. Recordó que ella mencionó a su familia en su mensaje de despedida.

El descargo choca con los antecedentes. Duarte, viceministra desde el 22 de agosto de 2023, fue cuestionada desde mayo por presuntos vínculos con ese esquema. Su salida se conoce, además, pocos días después de las elecciones municipales.

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“Aire fresco” tras tres años

Villate habló de “cansancio” en la institución, no en las personas. Pidió imprimir “un nuevo ritmo” y mostrar resultados de forma más dinámica tras tres años al frente del ministerio.

Esa lógica alcanza al área tecnológica. Juan Pablo Cosp, que ya trabajaba en infraestructura, asume el Viceministerio de Tecnología en lugar de Klaus Pistilli. El ministro dijo que se busca reforzar Gobierno Digital, con proyectos como la fábrica de software, los pagos de subsidios a adultos mayores y el sistema de certificados de nacido vivo y de defunción.

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Biedermann: “Ganamos el campeonato, pero perdimos el clásico”

El nuevo viceministro, empresario del sector publicitario, usó una metáfora futbolera para analizar el resultado electoral. Comparó la derrota en Asunción con perder el clásico: el Gobierno ganó “el campeonato” con más de 186 municipios, pero la capital acaparó la relevancia mediática.

Biedermann dijo que el presidente Santiago Peña le encargó descentralizar la comunicación y mejorar la relación con los medios de todo el país, no solo de Asunción. “Los tremendos proyectos que se han llevado a cabo” deben llegar a la gente, afirmó.

“Aprender a vender nuestro producto”

A diferencia de Villate, Biedermann evitó hablar de errores del pasado. “No considero que se haya tenido una mala comunicación”, dijo, y sostuvo que se hizo la comunicación que correspondía en cada momento. Aun así, admitió que “hay cosas que se pueden mejorar”.

Su plan pasa por acelerar la información y reforzar la campaña “Paraguay gigante”. Según dijo, el Gobierno lo hace bien en el exterior, pero debe “aprender a vender” su producto puertas adentro.