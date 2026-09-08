Preparados para acompañar progreso

Adrián López, jefe comercial de Envaco, detalla que la empresa viene realizando inversiones importantes en tecnología, capacidad productiva y desarrollo de sus equipos para acompañar la dinámica industrial que ha dado pasos enormes en los últimos tiempos. Menciona que el crecimiento de la industria cárnica ha generado una demanda cada vez mayor de soluciones de packaging de alta calidad,trazabilidad y confiabilidad.

El desafío de la empresa hoy es estar preparados para acompañar ese crecimiento y contribuir a que productos paraguayos de clase mundial puedan llegar a los mercados internacionales con un packaging acorde a ese estándar. “Queremos que Envaco no sea solamente un proveedor de cajas, sino un socio estratégico para nuestros clientes, capaz de entender sus necesidades, anticiparse a sus desafíos y desarrollar soluciones que agreguen valor a toda su cadena”, afirma.

López explica que la inversión constante que vienen realizando no representa solamente la incorporación de máquinas, sino que implica también una transformación en los procesos, en la capacitación de colaboradores y en la forma de trabajar.

“Hoy contamos con una industria de cartón corrugado con tecnología y estándares que nos permiten competir en igualdad de condiciones con importantes referentes de la región”, afirma.

Detalla, igualmente, que el objetivo de la empresa es seguir desarrollando soluciones de packaging con el menor impacto posible sobre el medio ambiente.

“Creemos que la industria tiene que crecer, pero debe hacerlo de manera responsable y sostenible”, sostiene.

Asimismo, uno de los principales desafíos para la industria, según el gerente comercial de Envaco, es contar con mano de obra cada vez más calificada, ante nuevas tecnologías que exige profesionales y técnicos preparados para operar, mantener y aprovechar al máximo estos equipos.