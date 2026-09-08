Referente gráfico regional con sello paraguayo indiscutible

En el marco del Día de la Industria, Mercurio SA reafirma su posición como uno de los principales actores de la industria gráfica del país. Fundada en 1997 con la primera impresora rotativa con horno de Paraguay, la compañía ofrece hoy soluciones integrales de impresión offset para los segmentos Editorial, Comercial y Packaging, atendiendo tanto al mercado local como a clientes de la región.

En los últimos años, Mercurio SA concentró importantes inversiones en los sectores Editorial y Packaging, incorporando equipamiento de última generación que amplió su capacidad productiva. “Nuestro diferencial es la combinación de calidad, tecnología y cumplimiento de los plazos comprometidos”, señala Carlos Aníbal Valdovinos Jariton, director gerente general de la compañía. La empresa respalda ese compromiso con certificaciones internacionales ISO 9001, FSC (Cadena de Custodia) e ISO 12647, además de distinciones regionales a la calidad.

Mercurio SA mantiene una sólida presencia en los segmentos Editorial y Packaging de Paraguay, además de atender proyectos comerciales y requerimientos de empresas del grupo corporativo. A nivel internacional, exporta servicios gráficos a distintos países de la región, consolidando su posición en los mercados editorial y de packaging más allá de las fronteras nacionales.

Con 136 colaboradores, de los cuales el 98% son profesionales y técnicos paraguayos, Mercurio SA ratifica su compromiso con el desarrollo del talento nacional y la generación de empleo calificado en el país.

Un socio estratégico del sector productivo

Más allá de la impresión, Mercurio SA se posiciona como socio de negocios de sus clientes, especialmente en packaging, donde acompaña técnicamente el desarrollo de soluciones que optimizan tanto la imagen como el desempeño del producto en los procesos de envasado.

Su actividad fortalece, además, una amplia cadena de valor de proveedores y aliados comerciales, y contribuye a reducir la dependencia de servicios gráficos del exterior, además de generar empleo formal y aportar mediante el pago de tributos.

Para Mercurio SA, Paraguay atraviesa una etapa de crecimiento con oportunidades concretas para el desarrollo industrial, impulsadas por la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento del marco institucional. No obstante, la compañía identifica como prioritarios la formación continua del capital humano del rubro y la adaptación a los cambios de consumo en los segmentos editorial y comercial, en un contexto de mercado cada vez más globalizado.

Mirada al futuro

De cara a los próximos años, la compañía apunta a consolidarse como el referente paraguayo de la industria gráfica sustentable, con proyección regional.

“Buscamos consolidarnos como el proveedor paraguayo de referencia en soluciones gráficas y de packaging para la región, impulsando la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del talento nacional”, concluye Valdovinos.