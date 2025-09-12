Automatización del manejo de efectivo

Darío Szuszko, gerente de innovación de la compañía, explicó que el objetivo es liberar a los negocios de las preocupaciones que genera la administración del dinero físico.

“Lo que estamos presentando aquí son soluciones de automatización del efectivo para que las empresas retail y los comercios puedan enfocarse en hacer crecer sus negocios, reduciendo riesgos, errores humanos y costos operativos”, explicó.

La apuesta de Prosegur para el comercio paraguayo

La propuesta incluye una gama de equipos capaces de adaptarse a cualquier tamaño de empresa, desde pequeños comercios hasta corporaciones de gran escala.

Estas soluciones permiten conciliar automáticamente los procesos de efectivo, garantizando mayor eficiencia y seguridad.

“Toda empresa que maneje un alto caudal de efectivo enfrenta costos y riesgos importantes”, señaló.

“Nuestras soluciones buscan resolver precisamente esos desafíos”, subrayó Szuszko.

De la caja fuerte a la blockchain

El gerente destacó que, si bien el uso de dinero físico está en transformación, Prosegur Cash avanza en paralelo con tecnologías emergentes.

“Trabajamos en la seguridad del efectivo, pero también innovamos en áreas como la tecnología cripto y blockchain”, indicó.

“Somos inquietos, imparables, y queremos seguir creciendo para aportar valor a nuestros clientes”, sostuvo.

Sobre el mercado paraguayo, Szuszko se mostró optimista.

“Es un mercado en crecimiento, muy evolucionado, con jugadores que buscan constantemente nuevas soluciones”, opinó.

“Queremos acompañar ese dinamismo formando alianzas estratégicas que brinden seguridad y transparencia, para que las empresas se concentren en su negocio y dejen la gestión del efectivo en nuestras manos”, reveló.

Con esta propuesta, Prosegur Cash ofrece tecnología y respaldo que permitan a las compañías locales ser más competitivas y eficientes en un entorno cada vez más exigente.

Gestión de efectivo inteligente

Prosegur Cash Today es una solución digital de gestión integral del efectivo en el punto de venta.

Optimiza el flujo de caja del negocio, desde el ingreso de efectivo hasta el depósito en el banco con máxima seguridad y eficiencia.

Cash Today está diseñado con una interfaz intuitiva y fácil de usar para gestionar fácilmente el efectivo del negocio, reduciendo errores humanos y costes operativos.

Prosegur se encarga de ir al negocio a recoger el efectivo de la caja fuerte, brindando seguridad en el traslado de valores, cumpliendo altos estándares en logística de efectivo.