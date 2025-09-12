Nuevos sabores, tecnología y experiencias en vivo

La cita se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Conmebol, con una agenda repleta de actividades para el público y profesionales del sector.

Lumes Silvera, gerente comercial de la compañía, destacó que la feria es una vitrina esencial para mostrar sus últimas innovaciones y fortalecer la relación con el público.

Este año, Copalsa llega con propuestas que combinan tecnología y sabor.

Copalsa presenta oficialmente sus productos más recientes: Capuchino instantáneo, ideal para disfrutar en cualquier momento con la cremosidad que caracteriza a la marca.

Pastelerita es una línea de premezclas para bizcochuelos en seis sabores que permite preparar recetas de forma rápida y con resultados profesionales.

El otro producto es el cacao en polvo 50%, versátil y de alta calidad, pensado para repostería, bebidas o pastelería fina.

“Es ideal para productores y pequeños emprendedores”, detalló Silvera.

Todos estos productos están pensados para el consumidor final, con el retail como principal canal de distribución.

La empresa también destaca por su característica cocina en vivo.

Los visitantes disfrutan de degustaciones de pizzas elaboradas al momento y hamburguesas caseras, además de los bizcochuelos.

“Queremos mostrar cómo, con la tecnología de Copalsa, incluso los recortes de carne pueden transformarse en productos de alta calidad, agregando valor a cada ingrediente”, explicó.

La empresa cuenta con un stand exclusivo dedicado a gastronomía, pastelería y confitería, donde ofrece su amplia línea de materias primas de primera calidad.

Los visitantes podrán recibir asesoría técnica profesional, compartir know-how y aprender buenas prácticas, especialmente dirigidas a emprendedores y empresas que deseen innovar.

Con esta propuesta de innovación, demostraciones en vivo y productos listos para las góndolas, Copalsa es un socio estratégico de los supermercadistas, con soluciones que potencian a los negocios y a los consumidores.