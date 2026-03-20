Feria Agropecuaria Innovar 2026
20 de marzo de 2026 - 01:00

Automaq presentó la Peugeot Landtrek

Juan Pecci, presidente de Automaq, y Jorge Alcaraz, gerente de División Automóviles.
Juan Pecci, presidente de Automaq, y Jorge Alcaraz, gerente de División Automóviles.Gentileza

La nueva Peugeot Landtrek fue presentada por Automaq. Directivos e invitados especiales conocieron de primera mano esta pickup que trae mayor confort y tecnología que incorpora la esperada versión automática. El modelo se exhibe por primera vez al público paraguayo en Innovar 2026.

Por ABC Color
Fiorella Ferrari, Belén Barrios y Katherine Villamayor.
Fiorella Ferrari, Belén Barrios y Katherine Villamayor.
Sergio Vega, gerente de División Agrícola; Jorge Villate, gerente general, y Teddy Duarte, gerente de Dvisión Vial y Logística.
Sergio Vega, gerente de División Agrícola; Jorge Villate, gerente general, y Teddy Duarte, gerente de Dvisión Vial y Logística.
José Jacquet, Fernando Recalde, Leslie Rodríguez y Celso González.
José Jacquet, Fernando Recalde, Leslie Rodríguez y Celso González.
Melissa Méndez y Santiago González.
Melissa Méndez y Santiago González.