Viste a la imagen desde hace más de dos décadas

Vestir cada 8 de diciembre la imagen de la patrona de los carapegüeños es una bendición para doña Celina de las Nieves Moreno López, del barrio María Auxiliadora de la ciudad de Carapeguá. Comentó que lo hace en cumplimiento del deseo expreso de su madre, Josefa Flor.

Recién dos años después del fallecimiento de su madre se animó a cumplir la promesa que le hizo. Es así que hace 24 años que se encarga de la sublime tarea para el día de su fiesta, cada 8 de diciembre.

Siente una paz y alegría únicas al preparar la vestimenta de la imagen, que lo hace con mucha dedicación, resaltó.

Ella misma confecciona el vestido blanco y la capa azul bordados en tono dorado de las flores de lirios que significan la pureza inmaculada de la madre de Jesucristo.

Toda la indumentaria debe respetar el diseño tradicional y el mensaje de la Madre de Dios Hijo, mencionó.

Resaltó que le tiene una devoción única a la protectora espiritual de la comunidad carapegüeña. “Hasta ahora no me falta nada y recibo la gracia de la protectora espiritual de este distrito”, dijo.

Este año su pedido especial es que interceda para la recuperación de una de sus hermanas que se encuentra hospitalizada en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Le tengo tanta fe, ella es mi mamá, la Virgen María, que hasta el momento no me abandona, siempre me concede mis pedidos”, dijo doña Celina de las Nieves.