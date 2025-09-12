Expo Pioneros del Chaco 2026: se afirma como polo agroindustrial

Organizada por Pioneros del Chaco SA y la Fundación Ideagro, con el patrocinio de las cooperativas Chortitzer, Neuland y Fernheim, la Expo mantendrá su exitoso formato dividido en cuatro ejes temáticos:

–Dinámicas a campo: presentación de maquinaria agrícola, tecnologías de siembra, pulverización, drones y manejo de forrajes.

–Capacitación técnica: charlas y talleres sobre agricultura, ganadería y lechería, orientados a mejorar la eficiencia y sostenibilidad.

–Plaza productiva: espacio interactivo con producciones alternativas, demostraciones y presentaciones en auditorio.

–Sector ganadero: exhibiciones de genética bovina, juras, remates y la presencia de todas las razas destacadas.

Según Luis Bonetto, coordinador de la exposición, Expo Pioneros funciona como un “disparador de negocios” que llega con un “ánimo muy positivo para el campo”, destacando su dinamismo, la rotación de expositores y la apertura a nuevas tecnologías y segmentos productivos.

La presencia empresarial es otro de los pilares del evento. Las compañías interesadas pueden reservar espacios en stands al aire libre y en pabellones, adaptables a distintas necesidades de exhibición, con opciones de posicionamiento de marca, activaciones comerciales y contacto directo con los visitantes. Asimismo, se ofrecen categorías de auspicio institucional –Platino, Oro y Marca– que permiten destacarse en materiales gráficos, digitales y dentro del predio.

Ricky Penner, gerente de Pioneros del Chaco SA, remarcó que “Expo Pioneros nació con la visión de ofrecer una exposición distinta, centrada en el productor, y hoy ese objetivo no solo se ha cumplido, sino que ha sido superado. El Chaco está viviendo una segunda revolución productiva, donde la agricultura y la ganadería se integran como motores de crecimiento vertical”.

En su edición 2024, la Expo contó con más de 240 empresas participantes, 14.375 visitantes y cientos de negocios concretados, consolidándose como una plataforma de alto impacto regional que proyecta la innovación, la sostenibilidad y la integración del Chaco paraguayo.

Con cada edición, Expo Pioneros reafirma su compromiso con el desarrollo chaqueño, mostrando que lo que nace en esta tierra se presenta con orgullo y vocación transformadora, consolidando al Chaco como un verdadero polo de crecimiento agroindustrial.