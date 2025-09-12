Hecho histórico para la región

Adolf Kauenhowen, presidente de Pioneros del Chaco SA, explicó que este paso es la culminación de más de una década de planificación y esfuerzo. “Nosotros como accionistas, como dueños de Pioneros del Chaco, hemos hecho esta inversión que comenzó con el acopio de grano de soja hace tres años. Siempre con la idea de ofrecer un producto terminado. Hoy contamos con la fábrica que produce aceite de soja, harina y cascarilla, que ya está en funcionamiento desde hace unos 60 días, tras dos años y medio de intenso trabajo”, señaló.

La historia del emprendimiento se remonta al año 2012, cuando se evaluaban distintas alternativas industriales.

Una inversión de gran impacto

El proyecto demandó una inversión total de aproximadamente 45 millones de dólares: 12 millones en la etapa de acopio y 35 millones en la construcción de la industria aceitera. La planta hoy procesa alrededor de 130 millones de kilos de granos de soja, lo que garantiza su operatividad hasta la próxima zafra. Más allá de las cifras, el presidente de Pioneros del Chaco destacó el impacto social y económico que genera la iniciativa en la región. “Siempre apostamos a proyectos que den trabajo a las personas que viven en el Chaco. La cadena es larga: desde el productor hasta la comercialización del producto, y eso significa mucha mano de obra local”, afirmó.

Cooperativismo y alianza privada

Un aspecto que distingue a Pioneros del Chaco es su modelo de organización. Se trata de un emprendimiento conjunto de tres cooperativas chaqueñas, reforzado con capital de empresas privadas.

“Esa combinación es única y considero que es muy importante para el futuro. Las cooperativas tienen como deber dar valor agregado a lo que producen sus socios, y ese esfuerzo finalmente se traduce en beneficios directos para el productor”, sostuvo Kauenhowen.

“Hoy tenemos la capacidad instalada y el grano suficiente para sostener la producción. El desafío grande ahora es avanzar en el comercio”

“La primera idea era producir etanol; luego realizamos un estudio de factibilidad detallado sobre la soja”