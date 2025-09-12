Pioneros, hito en el Chaco

Ricky Penner, gerente general de Pioneros del Chaco SA, destacó que este proyecto no solo responde a una visión empresarial, sino también a la filosofía de las cooperativas que fundaron Pioneros del Chaco. “Siempre ha sido nuestro objetivo fomentar la producción en el Chaco, crear mano de obra local y generar valor agregado a través de la industrialización. Todo esto beneficia directamente a los productores de la región y fortalece la economía local”, expresó.

Sostuvo que la agricultura se mantiene como uno de los pilares más sólidos de la economía paraguaya y en los últimos años comenzó a crecer con fuerza en el Chaco. La instalación de esta industria es una apuesta decidida de los inversores por acompañar y potenciar ese desarrollo.

La planta cuenta con una capacidad de molienda de 750 toneladas diarias de soja, de las cuales se obtienen tres productos: harina, cascarilla y aceite de soja. Actualmente, la producción se comercializa en el mercado nacional y, en una segunda etapa, está prevista la exportación, lo que abrirá nuevas oportunidades de negocios y consolidará a la región como un polo agroindustrial.

Penner subrayó que el verdadero impacto de esta obra se dimensionará con el tiempo. “Definitivamente esta industria marcará un antes y un después. Tal vez mañana todo siga igual, pero dentro de dos, cinco o diez años, cuando miremos atrás, veremos el punto de inflexión que generó esta planta y el cambio de dinámica en logística, producción y desarrollo local”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Innovación y superación de desafíos

Uno de los principales retos que enfrentó el proyecto fue el suministro energético en el Chaco, una limitación histórica de la región. Para garantizar la operatividad de la fábrica, la empresa adquirió e instaló un sistema UPS que asegura el funcionamiento de los equipos críticos hasta que entren en operación los generadores en caso de cortes de energía.

“Cuando arrancamos con el proyecto no teníamos ni la mitad de las soluciones. Caminando se hace camino, y así fuimos resolviendo cada desafío”, señaló Penner, quien resaltó también el papel del talento humano. Con el tiempo, Pioneros del Chaco incorporó técnicos, profesionales y especialistas que hoy conforman un equipo capaz de sostener la operación de la planta.

“Más allá de los ajustes que iremos haciendo, lo importante es que la planta esté en marcha, que funcione de manera sostenida”