Más de medio siglo impulsando el desarrollo

Desde Record Electric, conmemorar una fecha tan importante como el Día de la Industria es un verdadero orgullo. “Es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de excelencia con la industria nacional”, expresa Alcides Benítez, gerente de proyectos de la firma.

“En estos años entregamos a todo el país soluciones integrales para la industria, buscando siempre la optimización de los procesos productivos con el respaldo de importantes marcas a nivel mundial”, detalla Benítez, teniendo en cuenta que los aportes de la compañía han sido consistentes y estratégicos en todo este tiempo.

Entre ellos, destaca la representación exclusiva de WEG en Paraguay, desde 1971, lo que ha permitido introducir tecnologías de avanzada calidad y consolidar una cultura de capacitación continua. “Apostamos a la formación de clientes y colaboradores con el soporte directo de ingenieros de fábrica. También promovemos pasantías, convenios y experiencias en colegios técnicos, institutos y facultades afines a nuestro portafolio”, agrega.

Sobre proyectos recientes, Benítez menciona hitos concretos que reflejan el compromiso con la modernización de la industria nacional. “Tuvimos a nuestro cargo la renovación completa del sistema eléctrico industrial de Organitec SA, incorporando tableros CCM de última generación y un sistema SCADA con controladores PLC 500, que centraliza el monitoreo y el control de planta”, describe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro ejemplo es la nueva planta de acopio Pioneros del Chaco, en Loma Plata, considerada un referente en innovación y eficiencia. También destaca el Shopping Dubai de Pedro Juan Caballero, obra emblemática en la frontera con Brasil. “Allí proveímos e instalamos, bajo la modalidad llave en mano, transformadores de potencia tipo seco WEG, blindobarras y celdas de media tensión”, indica.

A estos logros se suma la inauguración de Record Production, planta industrial que produce tableros modulares, gabinetes y bandejas portacables con tecnología láser y mesas automáticas, elevando los estándares de fabricación nacional.

Finalmente, el gerente transmite un mensaje a los jóvenes profesionales en conmemoración de esta fecha tan importante. “Animamos a que se involucren, se capaciten y crean en el potencial productivo del país.

Estamos forjando los nuevos cimientos de la industria paraguaya y más que nunca necesitamos el empuje, la inventiva y la energía de los jóvenes calificados para ocupar estos espacios de crecimiento”, afirma.