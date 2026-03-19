SiderAgro refuerza su presencia

La marca contó con la presencia de Alida Fleury Bellandi, Presidenta de Guarany; Alisa Liu, Gerente de Comercio Internacional; y la Gerente de Exportaciones, quienes llegaron especialmente al país.

Acompañaron además Guilherme Guiotto, Director Comercial, y la Dra. Estela López Recalde, Gerente General de SiderAgro, reforzando la importancia estratégica del mercado paraguayo.

Uno de los momentos destacados fue la demostración en vivo del Kit de Combate Anti Incendios, junto a una acción con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, incluyendo donación y capacitación técnica.

En línea con las prioridades del Gobierno actual, donde la reforestación y el cuidado del medio ambiente ocupan un rol central, Guarany y SiderAgro impulsan iniciativas que aportan a la protección y sostenibilidad del entorno productivo.

Por otra parte, el stand también contó con la presencia de Belgo Arames, reconocido como el alambre más vendido del Paraguay, reafirmando el posicionamiento de SiderAgro como aliado clave del sector agroganadero.

Con esta participación, las marcas fortalecen su posicionamiento en el país y su compromiso con el desarrollo sostenible.