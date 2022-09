La capacitación es constante

“El día martes desarrollamos un curso de capacitación en el campo de la suspensión, de la mano del ingeniero Francisco Muñoz, de la fábrica de amortiguadores KYB. Tuvimos buena participación con aproximadamente 50 clientes, más los colaboradores de esta sucursal y las personas que vinieron de casa central. Un total aproximado de 60 personas”, expresó Vera.

“El curso nos hizo conocer mucho más sobre soluciones a dificultades de suspensión y el mejor aprovechamiento de los amortiguadores. Sirvió también para despejar dudas de los clientes en diversos aspectos”, añadió.

El jefe de sucursal dijo que su experiencia en Pluscar es muy buena en estos tres meses que lleva en esta sucursal, y que el objetivo como equipo de trabajo, junto a sus compañeros, es posicionar a la empresa como la mejor en la región, y así colaborar para que sea número uno a nivel país. “Creo que en estos meses logramos mejorar la venta, gracias a la buena aceptación de los clientes a los servicios que brindamos”.

“El movimiento de repuestos para los sectores agrícola e industrial va creciendo, tenemos clientes como una yerbatera y una azucarera ubicadas en Misiones, también ahora estamos proveyendo repuestos a las empresas que trabajan en Ayolas con el proyecto Aña Cua.

“El futuro de nuestras ventas se perfila muy bueno, muy prometedor. Por el momento podemos decir que estamos cumpliendo también con las metas establecidas para esta sucursal”, dijo.

Respecto al equipo de trabajo el jefe de sucursal manifiesta que están trabajando con cuatro vendedores, tres de mostrador, uno externo, además de un responsable de depósito y reparto delivery, una funcionaria administrativa. Para el servicio de delivery cuenta con dos vehículos, una motocicleta para entrega de mercaderías pequeñas y un furgón para entrega de mercaderías de mayor volumen.

El área de influencia o atención de la sucursal de San Ignacio son los departamentos de Misiones y Ñeembucú, y las ciudades con mayor movimiento son San Ignacio, Santa María, Santa Rosa, Ayolas y Pilar, por el momento, pero se va expandiendo gracias al buen servicio y capacidad de respuesta que están brindando a los clientes.

Respecto a los trabajadores de la sucursal, el señor Vera manifiesta que todos reciben capacitación constantemente, como el mencionado al inicio de esta nota y otros como de liderazgo corporativo y de venta de repuestos. Recientemente tuvieron capacitación sobre neumáticos y baterías de la prestigiosa marca Hankook, para brindar un mejor servicio a los clientes.

Próximamente realizarán otros sobre herramientas y lubricantes.

Agradecidos por los entrenamientos

Taller Monse tiene 11 años de existencia de la mano de su propietario Gustavo David Ortiz Peralta. Está ubicado en el Km 14 de la Ruta PY02, San Lorenzo.

En el lugar realizan servicios de mecánica en general como reparación de motores, cajas de marcha, sistemas de tracción, sistemas de freno, suspensión, sistemas de dirección, servicios de mantenimiento preventivo, electricidad.

El profesional mecánico resalta que desde sus inicios optó por utilizar repuestos de buena calidad para sus servicios de reparación, porque es la única manera de realizar y entregar trabajos garantizados y lograr que el cliente siempre quede satisfecho, lo que se traduce en el tiempo en prestigio y reconocimiento del taller por parte de su clientela, que a su vez sirve como el mejor marketing para el servicio que prestan.

“Nunca tuve problemas de provisión de repuestos de parte de Pluscar, y por lo general no tengo quejas con los trabajos que realizo tras utilizar los repuestos de calidad que ellos nos ofrecen. Además, siempre entregan en tiempo y forma lo solicitado, y cuando no tienen en esta sucursal de San Lorenzo, en poco tiempo me hacen llegar de otro lado”, explicó.

“Como ejemplo quiero mencionar que por el lugar donde estamos tenemos bastantes clientes del interior del país, y la pronta entrega que nos hacen de los repuestos a nosotros nos permite entregar el vehículo al propietario que viaja de nuevo a su lugar de origen”, resalta Ortiz.

El propietario también menciona y agradece los cursos de capacitación que con frecuencia les ofrece Pluscar, como los últimos realizados sobre suspensión, lubricantes y filtros.

Por su aniversario desea a Pluscar y todos sus empleados una feliz celebración.