En pospandemia, inversores extranjeros llegan al país

La construcción fue uno de los sectores de producción que pudo trabajar durante la pandemia y por tanto no registró caídas, destaca el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Raúl Constantino. Es más, el hecho de que la gente se quedara en su casa, hizo que se pensara mucho en la vivienda y se invirtiera en inmuebles, asegura.

Acerca de la llegada de más inversionistas extranjeros, indicó que vinieron muchos interesados en pequeñas unidades de viviendas. “Es un perfil de comprador muy diferente a la primera oleada de compradores que tuvimos hace seis o siete años, cuando recién salía la avenida Santa Teresa como polo de desarrollo. En ese momento se hacían departamentos de valores muy superiores a los que hoy hay”, comentó.

Añadió que los primeros desarrollos inmobiliarios en vivienda eran departamentos de US$ 300.000, US$ 400.000 o US$ 500.000 dólares. “Compraban preocupados no tanto en la rentabilidad, sino en el refugio de sus ahorros o inversiones”, dijo Constantino.

En cambio, indicó que en la actualidad vienen compradores más pequeño, de clase media, que buscan renta y que están pensando en alquilar. “Son inversores que no pasan de US$ 150.000. Están más interesados en productos de US$ 90.000 a US$ 120.000, siempre con la problemática del control de movimiento de capitales”, mencionó.

Según el presidente del citado gremio, el comprador podría ser de mayor volumen, pero que con las disposiciones que tiene el país en materia de movimiento de dinero, impuesta por Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) y que hoy maneja el mercado, se hizo más difícil y limitada la venida de esos compradores.

“El inversor, que viene a desarrollar su propio proyecto, ha crecido más. Siempre dirigido a un mercado argentino”, puntualizó Constantino.

+ Info

Grandes proyectos

Existen más de 50 grandes proyectos en Asunción, y cerca de 100 si se cuentan también los que están en Gran Asunción. “Un 95% de los desarrollos son del sector habitacional (85% de edificios de departamentos y 15% de unifamiliares, en terrenos individuales o condominios) y un 5% se reparte entre edificios corporativos y comerciales”, detalló.