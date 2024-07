Chris Killip (1946-2020)

Entre los mejores fotolibros del siglo XX –publicado con un luminoso ensayo introductorio de John Berger y Sylvia Grant– sin duda se encuentra In flagrante (Londres, Secker & Warburg, 1988), que registra la vida en el noreste industrial de Inglaterra entre las décadas de 1970 y 1980. Su autor fue Chris Killip, el gran fotógrafo documental del proletariado británico que ha fallecido en octubre, a consecuencia de un cáncer de pulmón, a los 74 años de edad. Las fotografías que integran esa serie en particular fueron realizadas por Chris Killip entre 1973 y 1985 y han sido varias veces editadas y reeditadas, reproducidas, directa u oblicuamente citadas, impresas y reimpresas, paseadas y expuestas en museos y galerías, pero sobre todo amadas, a lo largo del mundo desde entonces. No solo porque Chris Killip es, como se le reconoce habitualmente, «uno de los nombres clave de la fotografía británica de posguerra», sino porque es una forma diferente de mirar, un ojo que conoce a sus sujetos y entiende cada elemento del universo que registra, una narrativa singular y, a su modo, siempre nueva.

Four Young Photographers, el famoso catálogo de la exposición colectiva de 1972 en la que participó Chris Killip, se abrió camino rápidamente en los estantes de todas las librerías y sigue siendo un clásico. Luego, en octubre y noviembre de 1985, sus trabajos, junto a los de Graham Smith, estuvieron expuestos en Londres, en la notable muestra de la Serpentine Gallery Another Country: Photographs of the North East of England. Otro hito fue sin duda la exposición organizada por el fotógrafo, crítico de arte e historiador estadounidense John Szarkowski (1925-2007) en 1989, Photography Until Now, seguida en 1990 por British Photography From The Thatcher Years. En España, el Museo Reina Sofía le dedicó en el 2013 la exposición Trabajo/Work, con más de un centenar de fotografías en blanco y negro que recogen escenas de la vida cotidiana británica entre 1968 y 2004. En Alemania, el año anterior, 2012, la misma muestra estuvo expuesta en el Museum Folkwang de Essen. Hace tres años, en el 2017, el museo Getty de Los Ángeles montó otra relevante exposición, Now & Then: Chris Killip and the Making of ‘In Flagrante’, dedicada, según nos dice el sitio web del Getty, al «fotolibro más importante para documentar el impacto devastador de la desindustrialización en las comunidades de clase trabajadora del norte de Inglaterra durante los años setenta y ochenta». La muestra del Getty, montada en torno a cincuenta fotografías tomadas de la serie de In Flagrante, incluyó también materiales de otros dos proyectos relacionados con ella, Seacoal y Skinningrove, que Chris Killip realizó a lo largo de la década de 1980.

Nacido en la Isla de Man, en el Reino Unido, Chris Killip trabajó como fotógrafo comercial independiente en los años 60 antes de dedicarse a la fotografía documental. En 1975 obtuvo una beca de dos años para hacer fotografías en el noreste de Inglaterra, y la primera señal evidente de la importancia de sus imágenes llegó cuando la revista Creative Camera dedicó en mayo de 1977 un número completo a su trabajo en proceso. La influencia que Chris Killip ha tenido, y tiene, en varias generaciones de fotógrafos documentales desde hace décadas en Gran Bretaña y el mundo es incalculable. A pesar de eso, nos dice su obituario, firmado por Sean O’Hagan, en el diario The Guardian, «Killip no recibió el reconocimiento que merecía por parte de las principales instituciones británicas de arte y fotografía». Sin embargo, agrega O’Hagan, «la Universidad de Harvard lo nombró profesor de estudios visuales y ambientales. Hubo, además», comenta, recordando la exposición alemana que mencionamos antes, «una gran retrospectiva de su obra en el Museo Folkwang de Essen, en el 2012».

Chris Killip publicó varios libros después de su muy conocido In Flagrante. Libros como Seacoal, como Arbeit/Work, o como el hermoso Here Comes Everybody, que recoge sus fotografías irlandesas. No hace mucho tiempo, su hijo, el cineasta Matthew Killip, encontró en su archivo materiales pasados por alto durante años, y el fruto de ese descubrimiento han sido cuatro álbumes de gran formato: Portraits, The Station, Skinningrove y The Last Ships –elegía a la vida de una comunidad que, antes del declive de la industria de la construcción naval, trabajaba a la sombra de las enormes embarcaciones de Wallsend y South Shields–, todos publicados en el 2018.

Adiós a Chris Killip. Nos deja en sus imágenes la poesía minuciosa de todo un universo de peculiaridades y diferencias que se resisten a desaparecer en nuestra cultura globalizada, en la que son cada vez más invisibles, para que las sigamos viendo siempre.

