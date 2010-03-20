Armas y letras (memorias)

El Partido Republicano o Colorado, fiel a su tradición, como se ha expresado, aferrábase en general a una postura de apoyo y solidaridad con respecto a cuanto movimiento subversivo llegara a tramarse o consumarse contra el Gobierno, descartadas algunas figuras señeras de esa filiación como Eduardo López Moreira, Juan Monte, Pedro Peña, Antonio Sosa, José Emilio Pérez y otros, quienes se mantuvieron en una discreta actitud de no beligerancia e incluso de colaboración con el Gobierno, desde altos cargos. En la línea intransigente, por no decir belicista, se alineaban Guillermo Enciso Velloso, Tomás Romero Pereira  ex comensal de Isla Poí Domingo Montanaro, Eulogio Estigarribia y Natalicio González, éste último desde el extranjero, a más de otros de menor volumen.



La prensa de dicho partido representada por "Patria" era de tendencia, no ya opositora, sino demoledora del orden y de la estabilidad pública, concertándose de esa manera tácita una alianza con el franquismo y demás facciones contrarias al Gobierno. No constituía ese sector del coloradismo ningún peligro de proyecciones para la paz interna, por carecer de asidero y arraigo en los cuarteles, pero contribuía con su prédica a agitar el ambiente por todos los medios a su alcance.



Sus concomitancias con el franquismo eran evidentes: como agente principal oficiaba en Asunción el médico Silvio Lofruscio; eran sus colaboradores inmediatos Bernardo Ocampos, Marcos Quaranta, Félix García, Leandro Prieto y otros. Isidro Ramírez el inefable diplomático que acuñó el verbo "puertear" contribuía lo suyo, si bien con mayor cautela. Juan E. OLeary hacía a ratos de correveidile, hasta que el ministro Paredes dispuso su confinamiento en Caacupé.



El señor Federico Chávez era por aquel entonces presidente del Partido Colorado, habiendo sucedido al doctor Juan León Mallorquín. Presumía Chávez de convicciones democráticas, las que no dejaba de pregonar en discursos y declaraciones, si bien llegado al poder en 1949, no tardó en demostrar que aquellas convicciones no estaban demasiado arraigadas en su espíritu. Desde Buenos Aires, atizaba la hoguera Natalicio González: en mi archivo obran varias cartas suyas escritas a sus correligionarios en Asunción.



Decía en una de ellas, dirigida al nombrado Chávez, el 22 de septiembre de 1938. "El Paraguay es actualmente una colonia, el Presidente de la República no es el fantoche Paiva, ni los pobres militares que creen mandar porque son libres de realizar arbitrariedades de un comisario de campaña. No. El verdadero mandatario es el canciller argentino, que ha instalado en Asunción a sus dóciles procónsules. (Canciller argentino era entonces el doctor José María Cantilo, que pudo haber tenido de todo, menos pasta y fibra de un Tamerlán o de un Maquiavelo).