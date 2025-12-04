Umbral: apartan a policías ante sospechas de complicidad en paso narco

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, anunció este jueves la apertura de una investigación interna contra 40 policías ante sospechas de “alguna complicidad” u “omisión” en el paso de una caravana cargada con 70 toneladas de marihuana, incautada en un operativo antidrogas.

Según explicó, los vehículos, camiones, camionetas y unidades de alta gama, atravesaron varios controles sin ser detectados.

“Lo primero que decidimos fue comisionar a un grupo importante de Asuntos Internos para coadyuvar a la investigación”, indicó Benítez.

Como medida inmediata, fueron removidos los jefes y subjefes de cinco unidades policiales que operaban en el tramo donde habitualmente se realizan controles ruteros. Otros agentes de jurisdicciones cercanas también quedaron bajo revisión, aunque no cumplían tareas directas de control.

Comandante admite vacío de inteligencia operativa

El comandante sostuvo que no justificará “ningún hecho ilegal”, pero señaló que la prevención se dificulta cuando las unidades operacionales no reciben inteligencia “operable y oportuna”.

Aun así, admitió que la magnitud del convoy obliga a revisar con rigurosidad el desempeño de los puestos de control. “Era una cantidad considerable de vehículos de gran porte. Preocupa que, habiendo controles en las rutas, no se haya detectado ninguno”, afirmó.

Entre los puntos que serán investigados se incluyen la ruta exacta que tomó la caravana, si se movilizaba como un solo grupo o fragmentada para mimetizarse con el tráfico normal, y desde qué ramales o zonas inició su desplazamiento.

Apartados del cargo y bajo supervisión

Los cerca de 40 policías serán relevados de sus funciones y pasarán a depender de la Dirección General de Prevención y Seguridad. Según Benítez, el objetivo es garantizar que el Ministerio Público y Asuntos Internos lleven adelante una investigación “libre, objetiva y transparente”, sin interferencias de los involucrados.