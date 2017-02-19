FE DE ERRATAS

En el artículo «Garbage: Prótesis eléctricas y tracción a sangre» (El Suplemento Cultural, 18 de septiembre, 2016), se lee que este grupo tocó el miércoles 24 de octubre del 2012 en el Jockey Club; realmente fue en el Centro de Convenciones de la Conmebol. (Gracias a B. –que, dicho sea de paso, estuvo con nosotros en el concierto esa noche– por indicarnos el error). En «Gramsci, hoy» (El Suplemento Cultural, 22 de enero, 2017), el primer párrafo dice 1915 donde debe decir 1914. En «Relámpagos de Barrett» (El Suplemento Cultural, 29 de enero, 2017), dos breves citas textuales se atribuyeron a Enrique Méndez Calzada, cuando son de Viriato Díaz-Pérez. Nuestra profunda y sincera gratitud a los lectores atentos que tuvieron la enorme amabilidad de señalarnos tan importantes errores para poder corregirlos.