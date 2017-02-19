FE DE ERRATAS

En el artículo «Garbage: Prótesis eléctricas y tracción a sangre» (El Suplemento Cultural, 18 de septiembre, 2016), se lee que este grupo tocó el miércoles 24 de octubre del 2012 en el Jockey Club; realmente fue en el Centro de Convenciones de la Conmebol. (Gracias a B. –que, dicho sea de paso, estuvo con nosotros en el concierto esa noche– por indicarnos el error). En «Gramsci, hoy» (El Suplemento Cultural, 22 de enero, 2017), el primer párrafo dice 1915 donde debe decir 1914. En «Relámpagos de Barrett» (El Suplemento Cultural, 29 de enero, 2017), dos breves citas textuales se atribuyeron a Enrique Méndez Calzada, cuando son de Viriato Díaz-Pérez. Nuestra profunda y sincera gratitud a los lectores atentos que tuvieron la enorme amabilidad de señalarnos tan importantes errores para poder corregirlos.
6 de enero de 2026
- Juegos
- Últimas Noticias
- BeneficiosNuevo
- Nacionales
- Secciones ABC en el EsteChaco
- Policiales
- Deportes
- Economía
- Política
- Mundo
- Espectáculos
- Gente
- Sociales
- Editorial y Opinión
- Secciones TapaEditoriales de ABC ColorOpiniónCartas a la directora
- Edición Impresa LocalesInvestigaciones
- Servicios
- Temas de interés
- Suplementos
- Multimedia
- Negocios & comerciales
- Canales
- Suscripciones ABC
- Secciones EDICIÓN IMPRESAABC DIGITALABC ePaper
- ePaper
- ABC Revista
34º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-01-07
Min
25º
Máx
39º
undefined 2026-01-08
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-01-09
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-01-10
Min
21º
Máx
23º
undefined 2026-01-11
Min
20º
Máx
30º
Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.350
Venta
6.800
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.130
Venta
1.330
EURO
Compra
7.000
Venta
8.300
YEN
Compra
45
Venta
60
PESO URUGUAYO
Compra
160
Venta
220