“La soberanía en Yacyretá es ya una realidad”

“Desde la llegada de la nueva administración paraguaya en Yacyretá y bajo el plan energético del Gobierno que asumió en el 2018; la prioridad en la binacional fue eliminar las restricciones técnicas al sistema eléctrico paraguayo y alcanzar la soberanía energética en hechos, no solamente palabras.

Debemos recordar que hasta el 2014, el Paraguay solo podía retirar energía de Yacyretá al nivel de 220 kV y con una potencia limitada de 500 MW. En junio de 2015 se realizaron las adecuaciones en la estación blindada a gas de Yacyretá en la posición LP1 para elevar el nivel de tensión de salida de 220 kV a 500 kV, que permitió aumentar el retiro de potencia hasta 750 MW, situación que fue un salto tecnológico pero restringía el retiro de toda la potencia a la mitad de lo que le corresponde al Paraguay.

Un hito importante en esta reseña histórica fue cuando en diciembre de 2019 culminaron las adecuaciones en la barra de 500 kV de Yacyretá en la posición LP2 , en dichos trabajos se elevó el nivel de tensión de salida de 220 kV a 500 kV, que permite al Paraguay, sin restricciones, acceder a la mitad de la potencia nominal de Yacyretá de 3.100 MW.

Para complementar, los trabajos definidos en el plan de acción de la Margen Derecha de la EBY 2021, durante este mes de agosto han culminado los trabajos de adecuación de la salida LP1, con lo que se eliminó la restricción técnica que se tenía en el mismo para retirar toda la potencia que corresponde al Paraguay.

Finalmente, el resultado es que con este Gobierno, desde Yacyretá se tienen disponibles, a través de las posiciones LP1 y LP2 de la central, acceso a toda la potencia instalada de Yacyretá o el doble que le corresponde al Paraguay, lo que otorga confiabilidad al sistema eléctrico paraguayo y, por primera, vez en hechos y no solo discursos, la soberanía energética en Yacyretá.

Por ello, con respecto al artículo del suplemento Económico del domingo 29 de agosto de 2021, con el titular “Nueva decisión en Yacyretá que pondrá en riesgo nuestra soberanía”, resulta inexacto cuando fue esta Administración la que ha logrado lo que ninguno de los Gobiernos anteriores pudo alcanzar. Bajo ninguna circunstancia tras el inmenso esfuerzo técnico, de decisiones y de gestión, se volverá atrás en algo tan importante para el país que fue alcanzar la soberanía energética y que muchos sectores que en su momento no lo pudieron o quisieron gestionar, intentan opacar este logro hasta el límite de pedir al Presidente de la República que no asista a la inauguración de las adecuaciones en la LP1; esto es sencillamente una demostración de egoísmo, en la que prevalecen intereses políticos electorales.

Con respecto a la maquinización del brazo Aña Cua, ciertos sectores se han manifestado en contra de su construcción y la falta de aprobación de la NR 02/17 del anexo C de Yacyretá hasta la fecha ha incrementado las dudas sobre el mismo.

Sin embargo, se debe recordar que el Congreso y el Gobierno paraguayos han aprobado la mencionada Nota Reversal, que incluye la maquinización del Brazo Aña Cua y ese consenso nacional fue la postura del Paraguay como Alta Parte Contratante en Yacyretá.

Cuando la nueva administración paraguaya asumió en Yacyretá hace tres años, ya fueron aprobadas por el Consejo de Administración en el año 2017 las licitaciones de obras civiles y electromecánicas y además, la interconexión a través de una estación de maniobra intermedia entre Aña Cua y las barras de la central Yacyretá.

Por ello se procedió a conformar la Gerencia de Aña Cua en forma binacional y su primera tarea fue la de verificar los pliegos de bases y condiciones y en base al informe del mismo, la Dirección Paraguaya de Yacyretá decidió continuar con el proceso de licitación de la obra , pero excluyendo lo referente a la interconexión de Aña Cua con Yacyretá por resultar contrario a los intereses del Paraguay, porque limitaba el uso de la energía para el Paraguay en su propuesta original.

En tal sentido, la EBY lanzó las cinco licitaciones y cuya adjudicación resultó en una reducción de 45% de los costos referenciales y que serán cubiertos con fondos propios de la entidad. Se aclara que en ninguna de las licitaciones se incluía la interconexión entre Aña Cua y Yacyretá, que se planteaba consensuar previamente con la ANDE.

Una vez empezada la obra del Aña Cua y con el avance de 15% actual, empleando mano de obra de Paraguay y Argentina, queda pendiente la manera de interconectarla con la Central.

Al respecto, se continúan realizando reuniones técnicas entre funcionarios de ANDE y la margen derecha de Yacyretá, donde bajo la directiva clara de mantener la soberanía energética del Paraguay ya alcanzada, se debe definir la mejor opción para nuestro país, no solamente para interconectar Aña Cua con Yacyretá, sino previendo a largo plazo las ampliaciones pendientes en la central de Yacyretá, en la que todavía están pendientes de instalar 10 unidades generadoras más.

Se han propuesto diferentes alternativas, entre ellas la Gerencia de Aña Cua, en forma binacional ha planteado sustanciales modificaciones al proyecto de la Estación de Maniobra Intermedia original aprobada por el Consejo de Administración de la EBY en 2017, para asegurar que el Paraguay no tenga restricciones en el uso de la energía de Yacyretá, de Aña Cua y de las futuras ampliaciones, pero la misma no fue aprobada y en ningún momento se han iniciado los procesos para la construcción de la estación de maniobra y las líneas de interconexión.

Las líneas LP1 y LP2 son de propiedad de la ANDE y sobre ellas la EBY no tiene poder de decisión y no se puede adelantar que serán seccionadas o no sin el consenso previo.

Resulta tendencioso conjeturar que la EBY está en etapa de desmembramiento sin tener todas las informaciones, solo con el objetivo de desmeritar los logros alcanzados por este Gobierno en tema de Soberanía Energética en la Entidad y que además, en estos momentos de crisis hídrica regional, tanto Yacyretá como en el futuro Aña Cua serán las opciones de las que dispone nuestro país para garantizar la seguridad energética.

Tal vez la costumbre histórica de que las instituciones del sector eléctrico trabajan en forma de compartimento estancos y a espaldas de la ciudadanía, pueden adelantar suposiciones apresuradas.

La EBY seguirá evaluando las opciones técnicas con la ANDE y de ser necesario, se expondrá la situación a toda la ciudadanía en busca de un consenso nacional.

La decisión es clara del Gobierno Nacional de que se debe avanzar en las obras de infraestructura que permitan que el Paraguay pueda acceder sin restricciones al 100% de la energía actual y futura de sus centrales generadoras para el desarrollo socioeconómico del país.

