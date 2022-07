El nivel de endeudamiento del país ya está en casi 36% del PIB

En enero se agregaron pasivos por US$ 174,6 millones, en febrero por US$ 95,7 millones, en marzo US$ 159,2 millones, en abril US$ 63,1 millones y en mayo se registró el mayor monto en lo que va del año, de US$ 250,1 millones.

Las deudas fueron contraídas a través de préstamos de organismos financieros internacionales así como por la colocación de bonos del Tesoro en el mercado nacional e internacional. También por la vía de inversiones ejecutadas en el marco de lo que dispone la Ley N° 5074/13, más conocida como obras “llave en mano”.

Origen del pasivo

El informe del Ministerio de Hacienda especifica que el mayor endeudamiento es producto de la colocación de bonos, que suma US$ 7.948 millones (55,3%); luego están los créditos tomados de organismos multilaterales y agencias de gobiernos, por US$ 5.957,9 millones (41,4%); y a través de la ley “llave en mano”, US$ 468 millones (3,3%).

De este modo, hasta mayo la deuda se situó en US$ 14.374 millones y de este total, a la Administración Central (conformada por instituciones componentes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, la Contraloría y otros organismos del Estado) le corresponden US$ 12.777 millones (31,8% del PIB); y a las entidades descentralizadas (empresas públicas, entes autárquicos y autónomos, entidades financieras oficiales, entre otros), les corresponden US$ 1.596,9 millones (4% del PIB).

Los compromisos de la administración central se pagan con recursos genuinos provenientes de la recaudación tributaria y con operaciones de “bicicleteo” o emisión de nuevas deudas; en tanto, los de las entidades descentralizadas con los recursos que generan las instituciones mediante el servicio que prestan, pero su cumplimiento está garantizado por el Tesoro Público.

Recomendación FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de conclusión sobre las consultas del Artículo IV, dado a conocer recientemente, advierte que las políticas fiscales contracíclicas implementadas desde 2019 mitigaron el impacto de los “shocks”, pero también aumentaron la deuda pública y agotaron las reservas fiscales.

Ante este panorama recomienda, para proteger la credibilidad, volver al tope de déficit fiscal, aumentar la eficiencia del gasto público, incrementar la recaudación e intensificar reformas estructurales, entre otras medidas.

El gobierno, a través de Hacienda, está implementando el plan de convergencia que consiste en reducir el déficit cada año, para este ejercicio se prevé cerrar en 3% del PIB, el próximo año en 2,3% y, finalmente, en 2024 llegar al tope de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El FMI, sin embargo, manifiesta que existen riesgos para el cumplimiento de ese plan por las demandas de alzas salariales y varios proyectos de ley que se estudian en el Congreso (planes que aumentan gastos y disminuyen los ingresos).

Mayo

Bonos

Tope

