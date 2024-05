Evolución y perspectivas de medios de pagos electrónicos en Paraguay

En la entrega pasada se adelantaba que en la presente edición se compartirían datos y estadísticas sobre la evolución de los volúmenes de operaciones, transacciones y universo de comercios que utilizan en Paraguay el medio de pago instantáneo, PIX, además de los diferentes sistemas alternativos que existen en el país.

De acuerdo con los datos de la procesadora Bancard, el uso de PIX ha logrado un nivel de afianzamiento importante en el territorio nacional al considerar la cantidad de transacciones que se ha registrado desde su lanzamiento. Así, entre los meses de febrero y marzo pasados, se observó un aumento de más del 57% en las operaciones.

En cuanto al volumen de compras realizadas en dólares, los números mostraron que los montos también registraron un incremento importante, con más del 20%, entre marzo y abril de este año.

Otro dato de relevancia es lo referente al tamaño de las empresas que cuentan con el sistema. Las estadísticas revelaron que los grandes, medianos y pequeños comercios se sumaron a la alternativa de pago, principalmente, en la zona de Ciudad del Este, donde el 60% del monto transaccionado correspondió a compras efectuadas en grandes comercios, seguido de un 30% y 10% en medianos y pequeños comercios, respectivamente.

La apuesta tecnológica que ha realizado en la última década Bancard ha cambiado la forma en que se realizan las transacciones en Paraguay y los resultados muestran el avance del país en el uso de los medios de pago electrónicos.

De hecho, América Latina y el Caribe ha experimentado una marcada transición en el uso de los métodos alternativos. Por referenciar, en la prepandemia, entre el 30% y el 50% de la población latinoamericana contaba con una cuenta en el sistema financiero, en comparación con más del 90% en España, Reino Unido y Estados Unidos, y cerca del 80% en China. Durante la crisis sanitaria y posterior a ella, la proporción de habitantes en la región con una cuenta bancaria había aumentado al 72%, de acuerdo con datos de la citada Consultora Mckinsey.

El análisis de “Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI)” en su informe anual “Blueprint 2023″ destacaba como la mayor disrupción en métodos de pago por comercio electrónico de la historia. En tal sentido, señalaba que las tarjetas de crédito seguirían siendo el método de pago líder en 2023 (con una cuota del 48% regional), pero su participación decrecería en favor de los métodos de pago alternativos. Por ello sus estimaciones daban cuenta de un alto índice de crecimiento 2023-2026 para transferencias bancarias (38% TCAC), Buy Now Pay Later (35%), tarjeta débito (30%), PIX (26%) y billeteras digitales (20%).

¿Cuál ha sido la dinámica en Paraguay?

Como se mencionaba, el uso de los medios de pagos electrónicos se ha posicionado de manera importante en los últimos años. El reciente informe de la procesadora Bancard da cuenta de un sostenido crecimiento de las tarjetas de crédito, débito, pagos con QR y nuevos productos innovadores en el país.

Al analizar la dinámica que ha tenido el mercado de tarjetas al primer cuatrimestre de 2024, se observa que el volumen de compras con tarjetas de crédito y débito registró un aumento de 32%, mientras que la cantidad de transacciones también creció en un 52%. Los datos muestran que los paraguayos consumieron y utilizaron significativamente las alternativas de pago digitales para realizar sus compras.

Los datos de la procesadora también revelaron la alta preferencia de los paraguayos por el sistema QR, con más de 25 millones de transacciones en todo el territorio nacional, durante el primer cuatrimestre de 2024. Además, el 43% de las operaciones en el sistema se realizan con el código QR.

En cuanto a la penetración por mayores rubros que operaron con este medio de pago, los restaurantes lideraron el ranking con un 49% de transacciones, seguido de las tiendas (42%), al igual que los supermercados y farmacias (41%), y finalmente las estaciones de servicio, con un 37%.

Además, aproximadamente 46.000 comercios en todo el país cobran con QR, al igual que más de 56 entidades y apps de (14) bancos, (29) cooperativas, (5) financieras y (8) otras apps que utilizan esta tecnología.

Por otra parte, la penetración del QR por zonas geográficas ubicó a Asunción como primero en la lista, con un 47%, seguido de ciudades como Gran Asunción (43%), la región este (36%) y sur (31%).

En tanto que del total general, el 85% de las compras con QR se concentraron en Asunción, Gran Asunción y el este del país.

Compras online

La tendencia del ecommerce, a través del botón de pagos de Bancard, también mostró una expansión importante, ya que se duplicaron las compras online en comparación con el primer cuatrimestre del 2023. En efecto, las compras con tarjetas de débito crecieron en un 189% y las realizadas con tarjeta de crédito aumentaron 152%. Para este segmento, más de 1.215 comercios cuentan con sus propias plataformas para realizar ventas online y durante los primeros cuatro meses de este año se registraron más de 219.000 usuarios, conforme con los datos de la procesadora.

Otro dato de relevancia es el vinculado con la compra de los extranjeros en Paraguay cuya tendencia es igualmente de crecimiento. Entre los meses de enero y abril de este año, los principales consumidores provinieron de Brasil, con un 30% de representación, Estados Unidos (18%), Argentina (10%), entre otros países de Sudamérica. Las compras fueron realizadas, principalmente, con tarjetas de crédito y débito, presentando una variación acumulada del 11% en comparación al 2023.

En línea con las expresiones de Aníbal Corina, gerente general de la procesadora Bancard, durante los últimos años los pagos digitales transformaron la experiencia financiera de los usuarios, y los resultados positivos que impulsan la eficiencia y la accesibilidad. De hecho, la adopción de soluciones digitales no solo optimizó los procesos de pago, sino que también abrió nuevas oportunidades, fortaleciendo la inclusión financiera y fomentando un camino hacia un futuro más conectado y simplificado.

Uso

En nuestro país, el uso de medios de pago electrónicos registró un sostenido crecimiento en los últimos años: tarjetas de crédito, débito, pagos con QR.

QR

Es alta la preferencia de paraguayos por el sistema QR, con más de 25 millones de transacciones a nivel país durante el primer cuatrimestre de 2024.