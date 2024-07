Cuando la limo$na es grande, hasta $anti desconfía

También asistieron Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas; Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores; Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio; Lea Giménez, jefa de Gabinete de la Presidencia de la República y Roberto Moreno, todos supuestos miembros “ad honorem”, del Consejo de Administración de IB. (1) “Los ministros son los jefes de la administración de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo la dirección del Presidente de la República. Promueven y ejecutan la política relativa a las materias de su competencia. Son solidariamente responsables de los actos de gobierno que refrendan”, bueno eso dice la Constitución Nacional, pero hay que ver que dictamina la juri$prudencia nacional.

Curiosamente, ninguna de las autoridades presentes exhibió y/o solicitó documento (oficial) alguno para la foto, quizás por ello la clásica maniobra defensiva “enroque de Latorre tratando de proteger al rey - inmóvil”.

“Esta convocatoria -según miembros de la mesa directiva- refleja el interés de la Cámara de Diputados en ejercer su rol fiscalizador y mantenerse informada sobre decisiones que impactan directamente en un recurso estratégico para el desarrollo del país”, ya que recordemos, expresó el poder ejecutivo, que el último acuerdo binacional generará anualmente US$ 280,5 millones en ingresos por royalties; otros US$ 650,9 millones para inversión social; US$ 265,8 millones por cesión de energía; y US$ 53 millones en utilidades de capital y otros, lo que da un total de US$ 1.250 millones por cada año hasta el 2026. ¿Realidad o marketing?

Haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti; haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Sun Tzu 500ac.

Me hizo recordar un libro (best seller), cuyo título ahora no recuerdo, en cuyo primer capitulo, la escena se daba en Kailasa, en un kinder “chuchi”, en el que los “profe” trataban de explicarles a los “nenes”, que no sabían leer, ni escribir, ciertos acuerdos firmados por ellos para beneficio futuro y mutuo (ñane porãveta), aunque por la hora muchos de los “nenes” presentes ya no escuchaban, sino buscaban de reojo su merendero.

En capítulos posteriores los “nenes”, aparentemente motivados quizás por algún trato apu’a, pedían la interpelación del “profe” y le enviarían “vía email” un cuestionario de preguntas realizadas por asesores multidimensionales (INE), desconociendo que muchas de las respuestas buscadas ya estaban publicadas en la Memoria Anual (2023), total nadie lee y menos entiende, he’i Pisa.

En otro capítulo del libro, los “profe” les leías a los “nenes” un best seller titulado de “Animales a Dioses, by Kelsen Piramidal”, y les explicaban que había votos suficientes hasta para derogar las leyes de la madre naturaleza (Pachamama), porque escucharon decir que la producción de las binacionales cayó este primer semestre 2024 un 18% en el interanual, pero los 1.250 millones binacionales, sí o sí, estarían disponibles con 100% de probabilidad para el desarrolli$mo (claro, no en el PGN, si quizás ONG).

Quizás las new autoridades citadas desoyeron el oráculo del new DT binacional Hugao Zárate, cuando falaba en el 2021 (2) “En términos de navegabilidad, Itaipú opera con el objetivo de producir energía. Si con nuestra descarga (de agua) es posible navegar, me parece genial que los navieros lo aprovechen”. Los navieros desconocían el tema desde 1944, pre-Itaipú (3).

En otros capítulos del mismo libro, pero en otro lugar habitado por sapiens, los “nenes” leían y hasta comprendían textos, pero allí el temario era a la inversa, los “profes” debían entregar primero el “temario/acuerdos y sus respectivas memorias de cálculo” y, posteriormente, en clases magistrales se discutían los contenidos/alcances de esos acuerdos, y se evaluaban los resultados obtenidos, ya no era un simple monólogo como en Kailasa y, por supuesto, el “profe/nene” que no leyó/entendió nada, estaba más perdido que leguleyo de la “$uelamericana” y era desaforado/destituido a ultranza in limine.

Ergo, un sapiens primero duda, se informa y luego emite una opinión lógica y responsable, cumpliéndose el ciclo cognitivo virtuoso “Sentir, Pensar y Actuar”. “La diferencia entre la escuela y la vida es que la escuela primero nos enseña la lección y después nos pone la prueba, la vida en cambio nos pone la prueba y luego aprendemos la lección” (A. Magendzo).

Por ello, No haré juicio de valor al respecto de este “new acuerdo apu’a 2024″, ya que no están los documentos a la vista y, como dicen los top leguleyos, “lo que no está en el expediente no existe”, por ende, no tiene sentido emitir una opinión lógica y/o responsable sobre un documento estratégico, pero oculto, que ni sabemos si está firmado; si es válido, si pasará por el Congreso, salvo que la jurisprudencia local opine lo contrario (por ejemplo la Acordada 280 de la C$J publicada por Itaipú como gran logro jurí$dico en Kailasa.

Sin embargo, recuerdo otro caso similar también binacional, ocurrido en el 2006 cuando el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, en un rapto de delirium tremens decidió suspender unilateralmente la licitación internacional del Aña Cua (4), sin acordada leguleya alguna. “La convocatoria de la EBY fue anulada por falta de transparencia y el Gobierno paraguayo suspendió el miércoles el llamado a licitación para ampliar la capacidad de la central hidroeléctrica Yacyretá que comparte con Argentina, por sospechas de corrupción denunciadas en torno al proceso”, muchos de los irmaos; angel(es) y/o con$ultores, recordarán el hecho (preacuerdo 2006), ya que sirvió de base para el remozado Acuerdo Cartes-Macri (2017), pergeñado por los mismos tardígrados energéticos.

Pasaron décadas, pero siguen los mismos “vi$ios y correli’s”; por ejemplo, el miércoles 26 de julio, el Senado aceptó el veto parcial del presidente Santi Peña al proyecto de ley que ampliaba la Ley 5.282 de acceso a la información pública en Kailasa.

Ahora, más que de promesas, hablaré de los resultados de la actual administración de la ANDE, expresadas en la Memoria 2023, tardíamente publicada, y el lector sapiens sacará sus conclusiones. Lo que expondré no es nuevo, ya Peter Drucker lo expuso en 1954 (Administración por Resultados/Objetivos), aunque quizás para los new “Chicago Voy’s” del Equipo Económico la prioridad sea la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) en entes públicos, para tratar de romper el $tatu Quo.

Siguiendo con la misma línea de pensamiento, en paper’s ya publicados, en los que señalaba que “tarifa es consecuencia y no causa” y señalado por ende como estratégicamente incorrecto todo lo realizado en las binacionales al sostener artificialmente una “tarifa halta”, luego de cinco décadas sin auditorías y en detrimento del ejercicio pleno de la soberanía.

La memoria ANDE 2023 brinda mucha información, aparte de lo ya aportado sin desperdicio alguno en el Suplemento Económico del domingo pasado por Ramón Casco Carreras (5), pero analizando los resultados logrados por la actual administración, que sobrevive con los mi$mos irmaos desde la era del “old renti$mo (MAB)”, rumbo al “new desarrolli$mo”. Del análisis pitagórico de los Resultados macros se puede observar lo siguiente:

1) Las pérdidas totales pasaron del 23,5% (2020) al 28,5% (2023), equivalentes a +6.300 GWh, ocho veces la producción de Acaray (2023).

2) Los 6.300 GW equivalen 3l 32,3% de todo lo reitado de IB 2023, que valorizados al costo medio ponderado 2023 (IB y EBY) de 26,1 USS/MWh = US$ 164,4 millones.

3) Los 6.300 GWh (2023) equivalen a +5,2 veces del total de la Energía Eléctrica (EE) vendida por la ANDE a Ebisa (Arg.) en 11 años (2013/23), o al 62% de la producción de Acaray de ese lapso (2013/23).

4) Si al 28,5% de pérdidas totales (no facturada - 2023), le sumamos otro 28,5% de morosidad (pública= U$S 85 millones de U$S + privada= US$ 200 millones), deducimos que del 100% que proveen las fuentes, menos del 50% de la EE suministrada cierran el ciclo económico financiero en tiempo y forma, entonces el problema no es de inversión, ni de tarifas, ya que el mrk ap (venta-costo) es casi el doble, siendo un ente público monopólico. Recordemos que Río Tinto Alcan (RTA privado) justificaba la inversión en Paraguay la década pasada para sus accionistas con un Ebitda de solo el 40%. El Ebitda es un indicador contable de la rentabilidad de una empresa. Se calcula como ingresos menos gastos, excluyendo los gastos financieros (impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones de la empresa).

5) Aparentemente la morosidad tampoco fue un problema para la ANDE (pública y estatal), ya que, por ejemplo, con EMSA Arg. (7) había una deuda que se arrastraba desde más de 20 años y correspondía al incumplimiento de pagos por EE en la interconexión binacional de Carlos Antonio López (Paraguay) y Eldorado (Argentina). En el 2018 acordaron pagar 17 cuotas de US$ 100 mil. De esta manera se saldó la deuda total, de US$ 1,7 millones. No hubo actualización de intereses, sino que fijaron cumplir con la mensualidad y en el monto fijado en la moneda estadounidense”.

6) La ANDE empeoró su rentabilidad al pasar de +3,14% (2020) a -0,14 (2023), pero bajó el pico negativo de -2,25% (2022), gracias a las seudo millonarias donaciones binacionales y no por mejores resultados operativos de Gestión.

7) La razón de endeudamiento patrimonial empeoró, pues pasó del 63% (2020) al 81% (2023), pero redujo el pico del 86% (2022). Ahora buscan bajarlo a como dé lugar para ser de nuevo sujeto de crédito para la banca multilateral, quizás por ello la amenaza del new tarifazo “salvatore” es real.

8) La deuda por diferencia tarifaria con la EBY (pagado Vs. NR 92) subió de US$ 453,15 millones (2020), con un aumento anual promedio de US$ 40 millones por utilizar apenas el 10% de la producción, desconocemos cuánto se incrementará este 2024 con la soberanía “allianada” y demo$trada en la EBY, ya que la ANDE pasó del histórico 10% retirar 24% de la producción binacional.

9) La cesión de EE en las binacionales aún es superavitario pese a la sequía del siglo, superando al consumo total (incluyendo EE no facturada), que garantiza una década más de suministro, si se mantiene el $tatu quo con los mi$mos.

10) Sobre la exportación de EE paraguaya a la Argentina, se puede concluir de los informes 2024 de Cammesa, que la ANDE solo vendió el 3,5% del total (enero-junio), mientras que del BR y UY importó el 85% del total, Bolivia ya contribuyó con casi el 8%. Según la prensa Arg. (6) El costo de producción de energía eléctrica en Argentina se ubica en torno a US$ 85 MWh, pero ahora importan a US$ 250 dólares el MWh.

11) Respecto al 2023, según Cammesa, recordemos que la cesión de EE paraguaya en la EBY (2023) equivalió al 5% del total de la demanda del SADI (Arg.), mucho más que los 5.776 GWh importados del BR a 66,5 US$/MWh o los 229 GWh a 86,4 US$/MWh importados del UY. Ergo, Arg. por nuestra cesión pagó menos del 10% del precio importación real, no siempre en tiempo y forma.

12) De modo similar sabemos por la ONS/CCE BR (2023) que la Cesión de EE paraguaya en la IB, equivalió a cerca del 2,6% del total de la demanda del SIN Brasil.

13) Como referencia podemos citar que, según la consultora uruguaya SEG, la tarifa media industrial de MT/AT 2023 en Brasil fue 119 US$/MWh y en Argentina, 94 US$/MWh.

Pronto veremos los resultados de la LPI ANDE al mercado ACL brasileño, en nuestro territorio y bajo nuestra legislación, pero “ad referéndum”, ya que aún recuerdo la LPI “oparei” de 1000 MW en 500 KV, que también tuvo su audiencia pública con muchos interesados y cajoneado ad eternum.

Ante la duda de si será o no rentable para la ANDE (y el país) la primera exportación en cinco décadas al Brasil, que abrirá la Caja de Pandora a pesar del apagão predatado, o solo ganarán experiencia tal como ocurrió con EMSA Arg., solo las ofertas reales conseguidas dirán si es o no más rentable para la ANDE exportar y/o vender localmente a las IEI en US$, total apenas son 100 MW o 800 GWh (FC= 0,9), el doble del consumo 2023 de las IEI (que también pagan IVA), porque las pérdidas totales no desaparecerán por arte de magia con los mi$mos.

Para evaluar si la suba de tarifa de público conocimiento a un solo grupo específico de consumo (IEI) moverá el amperímetro de las finanzas ANDE 2024, analizamos primero la Memoria ANDE 2021, en la que notamos en la Pág 55 (tabla 5.2) que los clientes facturados digamos “industriales” en MT 23 KV –diferencial= 164, más AT – 66 KV= 13, más 4 en EAT – 220 KV, más un IEI (decreto 7551/17, totalizando= 182 clientes (0,01%), a quienes se le facturó un total de 1.055,24 GWh (7,9% del total facturado – tabla 5.4).

Cabe aclarar que en el 2021 la ANDE tenía un solo cliente IEI legal que consumió solo 97,9 GWh, despreciable frente a los 4.876,77 GWh de pérdidas totales país (26,2%). Tabla 5.9 –pág 71.

Si ahora hacemos el mismo ejercicio, pero en 2023, pág 57 – tabla 5, notaremos que el número de clientes industriales decreció a 167 (0,01%) a quienes se les facturó unos 1.684,46 GWh (10,9% del total facturado – tabla 5.4). De forma similar en el 2023, los clientes IEI ANDE legales aumentaron a 22, quienes, en conjunto, consumieron un “feró” 479,1 GWh, despreciable frente a los 6.300,12 GWh (28,54%). Tabla 5.9 – pág 72.

Ergo, el consumo intensivo especial representó el 28,44% del total industrial (10,9%), o sea apenas representó el 3,1% del total facturado en 2023.

Para tener una idea del consumo anual citado podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el consumo intensivo especial representó el doble del consumo de las cooperativas “menno” y/o tres veces Clyfasa, pero tal como fue explicado precedentemente el total del consumo industrial país 2023, apenas representó el 10,9% del total, mientras que por ejemplo, en la Arg. ese consumo industrial en 2023 representó el 26% del total, según Cammesa y todos sabemos qué paso en la Arg. en la última década. Evidentemente estamos muy lejos de la Industrialización y del “new desarrolli$mo”.

Si multiplicamos 479,1 GWhx50,65 US$S/MWh (tarifa media país)= US$ 24.266.415 y, por ende, ni aun cuando la tarifa se duplicase, triplicara, o más, no llegarían a los supuestos 100 millones facturados según ANDE y que este 2024 se triplicaría por obra y gracia del “espíritu santo cripto”.

Por eso llama la atención las expresiones del gerente comercial Hugo Rolón, quien, con propiedad leguléyica exclamaba (8) en NOV/23 “Son 48 las criptominas que tienen contrato activo con la ANDE, por 124 MW de potencia y abonan un promedio mensual de US$ 3 millones… A inicios de este año, tenía contrato con unas 10 empresas dedicadas a la criptominería en el país, cifra que casi se quintuplicó, ya que en este momento son 48 los suministros del grupo de consumo intensivo especial”.

Pregunta “té$nica”: si eran 48 empresas cripto legales a fines de noviembre 2023, por qué la memoria solo menciona 22 clientes, pero, aunque supongamos haya más de un contrato por cliente se supone que las IEI tienen un factor de carga alto (0,8), pero 479,1 GWh equivalen a solo 53,4 MWm anuales, que con un contrato de 124 MW, daría un factor de carga anual de 0,43, muy inferior a la media anual ANDE de 0,53. Es pitagórico.

Esta misma semana el Ing. Félix Sosa expresaba (9) “Cuando ocurrió el aumento de la tarifa de la potencia de la Itaipú Binacional, lógicamente nosotros estamos obligados a realizar el cálculo correspondiente, en el cual salió la necesidad de un reajuste del 9,6 a 16% a ese grupo de consumo (¿?) … Al respecto mencionó que está en fila o lista de espera una buena cantidad de solicitudes pendientes. Indicó que actualmente son 70 empresas las que están operando de manera legal, y este listado fue entregado al Senado, con los respectivos nombres de los titulares de esas empresas. Aclara que, hasta el momento, ninguna de estas empresas legales ha dejado de operar a raíz del aumento de la tarifa”. Recuerdo que el Ing. Félix Sosa, en la conferencia de prensa posacuerdo (9 mayo), apuntaba categóricamente que “no subirá la tarifa de la ANDE”. Hasta el 2023, la ANDE pagó a Itaipú US$ 16,71 por kWmes; sin embargo, desde el corriente ejercicio, hasta el 2026 inclusive, deberá abonar US$ 19,28 por kWmes. La primera conclusión lógica es que las facturas que Itaipú remite a la ANDE aumentarán. Entonces, ¿quién pagará la diferencia? Sosa explicaba que el monto adicional que absorberá la ANDE, de aproximadamente US$ 73 millones en su contratación de potencia, que subirá a 2.369 MW este año, a 2.605 MW en 2025 y a 2.865 en 2026, será cubierto con parte del ingreso adicional de referencia.

Pero si esta medida “He$tratejica por yarifa halta” lo realizó la ANDE como experimento al grupo especial de Consumo IEI, porque supuestamente da poco empleo, entonces la pregunta obligada es que hizo la ANDE a la inversa a favor de las Mipymes nacionales, ya que estas representan el 98% de las empresas del país y emplean al 70% de la población económicamente activa (PEA), y a la vez componen el sector más informal, sin ser parte del eco sistema tecnológico pretendido por los New Chicago Voy’s.

En Paraguay, la base de datos de las micro, pequeñas y medianas empresas (BDmipymes) está compuesta de 272.259 empresas al cierre del ejercicio fiscal 2021, siendo el 86% (234.300 unidades) microempresas, 11% (30.576) pequeñas y el restante 3% (7.383) medianas, revela el “Boletín sobre formalización y empleo de mipymes” del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). “Lo que NO se MIDE, NO se Controla” https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/241/3.%20Presentacion_EMPE2023.pdf

No hay respuestas, ni acciones, pero si + promesas del PE. “También estamos preparándonos para la llegada de empresas (¿?) que creemos generarán dinamismo y formarán parte de un ecosistema tecnológico en el que estamos trabajando, para convertir a Paraguay en un centro tecnológico”.

El lector sapiens puede sacar sus propias conclusiones, aunque quizás mi raciocinio sea sesgado al llegar al cuarto de tanque, por ello aceptaré la crítica pública de similar manera y circunstancia, como siempre la hice.

“Cualquier necio puede saber, lo importante es entender – La soberanía no se pide, se ejerce. No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender – Arturo Illia.

(*) axelbenitezayala@gmail.com – Julio 24 / Homenaje a mi flia, en su aniversario.

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.

Referencias

1)https://www.ultimahora.com/mayoria-de-ministros-y-legisladores-tienen-millonarios-ingresos-extras

2)https://www.ultimahora.com/itaipu-produce-gracias-descargas-usinas-brasil-aguas-arriba-n2960335

3)Las impactantes imágenes de la mayor sequía en 77 años del río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica - BBC News Mundo

4)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/leila-comunico-a-su-par-suspension-de-ana-cua-898503.html

5)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2024/07/13/amenaza-de-suba-de-tarifas-es-real/

6)https://www.lapoliticaonline.com/energia/centrales-importacion-energia-brasil/

7)https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100019410/emsa-saldara-deuda-con-empresa-de-energia-de-paraguay/

8)https://www.abc.com.py/economia/2023/11/27/ande-48-criptominerias-pagan-us-3-millones-por-mes-y-podria-duplicarse/

9)https://www.lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2024/07/16/para-ande-reajuste-de-tarifa-a-criptomineras-era-necesario/

10)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/vender-energia-de-itaipu-en-brasil-es-complicado-1371150.html