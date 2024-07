¿Cómo ha sido la dinámica de los flujos de remesas?

Desde una mirada sociológica y de acuerdo con autores como Carling (2008: 46-48) la heterogeneidad de las remesas: no todas corresponden a esa forma estereotipada mencionada anteriormente (el dinero no es siempre enviado al país de origen de los migrantes, tampoco es siempre remitido por los migrantes mismos, etcétera). En tanto que otros especialistas proponen el concepto de «remesas sociales» (social remittances) para designar los flujos no monetarios (ideas, valores, normas, prácticas, competencias, aspiraciones, etcétera) que circulan entre los migrantes y sus sociedades de origen, y pueden tener consecuencias sobre el desarrollo (Levitt y LambaNieves, 2011).

A modo de recordar, durante la pandemia provocada por el covid-19, las remesas fueron un componente muy importante para miles de familias durante la crisis sanitaria. Esto, pese a la caída registrada en algunos países.

El envío de dinero representó un medio de sustento vital para las familias, a decir, la alimentación, la salud y la educación. Con millones de personas fuera del circuito laboral, por ende, afectados en sus ingresos, las remesas significaron el colchón para mitigar los impactos de la pandemia.

Datos de las Naciones Unidas revelan que los aproximadamente 200 millones de trabajadores migrantes a escala global remesan a más de 800 millones de familiares. Sus estimaciones dan cuenta de que la remesa familiar promedio se encuentra entre US$ 200 y US$ 300 mensuales.

En tanto que el reciente informe del Banco Mundial (BM) da cuenta de que, tras un período de fuerte crecimiento durante los años 2021 y 2022, los flujos de remesas enviados oficialmente hacia países de ingreso bajo y mediano se moderaron en 2023 y alcanzaron una cifra estimada de US$ 656.000 millones.

En palabras de Iffath Sharif, directora de la Práctica Global de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial, “la migración y las remesas conexas son motores esenciales del desarrollo económico y humano. Muchos países están considerando gestionar la migración debido a los desequilibrios demográficos mundiales y el déficit de mano de obra, por un lado, y los altos niveles de desempleo y la deficiencia de capacidades, por el otro, enfatizó la vocera del organismo internacional.

En esta edición se presenta y analiza el comportamiento de las remesas en regiones del mundo y en Paraguay.