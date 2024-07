Remesas en Paraguay: situación e incidencia económica

Esta dinámica positiva se viene dando aún cuando el envío de remesas representa una operación costosa. Así, en el cuarto trimestre de 2023, el costo promedio mundial de enviar US$ 200 era del 6,4% del monto enviado, valor ligeramente superior al 6,2% del año anterior y muy por encima de la meta del 3% establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, las remesas digitales tuvieron un costo más bajo, del 5%, en comparación con el 7% de los métodos no digitales, lo que pone de relieve los beneficios de los avances tecnológicos para reducir la carga financiera de los migrantes.

En cuanto a las estimaciones 2024 de las remesas hacia economías de ingreso bajo y mediano, se espera un crecimiento más rápido en torno al 2,3% con diferencias entre los países. No obstante, existen factores que representarían un riesgo para el ritmo proyectado como: un crecimiento económico menor de lo previsto en los países de ingreso alto que reciben a migrantes y la volatilidad de los precios del petróleo y de los tipos de cambio.

Remesas por regiones del mundo

Al observar el movimiento que han tenido las remesas por regiones del mundo, se destacan los envíos a Asia Oriental y el Pacífico, que excluida China, aumentaron 4,8% y totalizaron US$ 85.000 millones en 2023. Las estimaciones, sin China, dan cuenta de que los flujos de remesas hacia la región aumentarán 3,2% este año. El costo de enviar US$ 200 a la región promediaba un valor del 5,8% a fines de 2023, con costos de hasta el 17,1% en el corredor más caro, se precisa en otra parte del informe del Banco Mundial (BM).

En cuanto a los flujos de remesas hacia Europa y Asia Central mostraron un comportamiento negativo. Los envíos se redujeron 10,3% y alcanzaron US$ 71.000 millones al cierre de 2023.

La reducción estuvo explicada por las menores transferencias de Rusia a muchos países de Asia Central, así como por la invasión rusa a Ucrania que afectó las remesas a Ucrania y Rusia. Bajo la misma tendencia, se estima que los flujos de remesas hacia la región caerán 1,9% en el presente año.

En cuanto al costo de enviar US$ 200 a la región (excluida Rusia) alcanzó un promedio del 6,7%, frente al 6,4% del año 2023.

Datos de las Naciones Unidas revelan que los aproximadamente 200 millones de trabajadores migrantes a escala global remesan a más de 800 millones de familiares. Sus estimaciones dan cuenta de que la remesa familiar promedio se encuentra entre US$ 200 y US$ 300 mensuales.

En tanto que el reciente informe del BM da cuenta que, tras un período de fuerte crecimiento durante los años 2021 y 2022, los flujos de remesas enviados oficialmente hacia países de ingreso bajo y mediano se moderaron en 2023 y alcanzaron una cifra estimada de US$ 656.000 millones.

¿Qué revelan los datos sobre América Latina y el Caribe?

De acuerdo con las informaciones del Banco Mundial, durante el 2023, los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe, se desaceleraron 7,7% alcanzando alrededor de US$ 156.000 millones. El comportamiento observado en los países ha sido variado a lo largo del año pasado como fue el caso de México, que reportó un crecimiento de 7,8%, es decir, ingresos por US$ 66.200 millones, siendo el principal receptor de la región en el 2023.

Así también Nicaragua, donde los flujos mostraron un aumento del 44,5%, sin embargo, en Argentina se observó una disminución de 13,4%. Aunque varios son los factores que inciden en la dinámica de las remesas, se estima que las mismas aumenten 2,7% para este año. En el caso de América y el Caribe, el costo de enviar US$ 200 significó 5,9% en promedio, similar valor que el año anterior, remarcaron desde el BM.

Paraguay

En Paraguay y conforme con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), las remesas han venido creciendo de manera sostenida al considerar los últimos 10 años (salvo en el período de pandemia), tal como se observa en el gráfico. Así, el flujo de dinero enviado por paraguayos que viven y trabajan en el exterior hacia el país pasó de US$ 422.170,7 millones en 2014 a US$ 621.431,7 millones en 2023. En tanto que, al cierre de mayo de 2024, las remesas familiares sumaron US$ 281.033,4 millones.

Históricamente España ha liderado como país de origen de las remesas. Al quinto del mes del presente año, el comportamiento no ha variado, alcanzando US$ 172.777,3 millones con una participación de más del 60% dentro del total registrado, seguido de Estados Unidos con US$ 38.795,5 millones, Argentina y Brasil con dinero remesado de US$ 16.047,2 millones y US$ 16.031,7 millones, respectivamente.

Pero ¿cuánto representan estos ingresos para las familias de Paraguay? Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 2023 revelaban que del promedio de ingreso familiar mensual disponible en un hogar paraguayo (aproximadamente G. 5.741.000), el 2,2% de la mencionada estructura representó el ingreso medio que recibió un hogar como remesa mensual de familiares del país y/o del exterior, es decir, de G. 887.000 y 1.012.000 mensuales, respectivamente. Como se observa, el componente de flujo de dinero proveniente del exterior es significativo para las familias, sobre todo para el 20% más pobre de los hogares.

Y en línea con el Banco Mundial es necesario aprovechar las remesas para promover la inclusión financiera y el acceso a los mercados de capital para mejorar las perspectivas de desarrollo de los países receptores. En Paraguay, el aporte de los paraguayos que viven y trabajan fuera sigue siendo más que importante dentro del engranaje económico, al considerar que estos recursos son utilizados en el país, por tanto, contribuyen igualmente a la dinámica económica con sus también impactos sociales positivos.

