Paneles solares proveen de energía al Chaco

A pesar de tener un gran potencial, la energía solar no se ha desarrollado mucho en el Paraguay. La radiación global horizontal diaria tiene, en promedio, 1725 kWh/m2 con una media de 300 días claros al año, que corresponde a un potencial muy interesante para el aprovechamiento de la misma, señala el informe “Avance del uso de energías renovables desde el año 2000 en Paraguay”, de la Dirección de Energías Alternativas del Viceministerio de Minas y Energías.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Energía Solar (APES) y propietario de Heliotec, Pablo Zuccolillo, comentó que en el país existen cuatro o cinco empresas que se dedican al aprovechamiento de la energía solar, al igual que su empresa, que está en el mercado hace 11 años.

Tres tipos de sistemas

Comentó que hay tres tipos principales de sistemas de energía solar. Uno, dijo, son los sistemas autónomos, que pueden ser para bombeo de agua o para electrificación de vivienda, y que ya tienen su propia batería incorporada. “Eso hace que se pueda bombear agua en vez de usar el molino de viento o el generador de la motobomba y, aparte, poder tener luz en las casas, electricidad para la heladera, el aire acondicionado, ventilador y demás electrodomésticos”, detalló.

Añadió que esos sistemas se dimensionan a medida, lo que significa que el instalador tiene que saber exactamente cuál es el uso que se le va a dar y en base a eso saber cuántos paneles solares y cuánta batería se requiere.

El otro sistema es para lugares donde ya hay energía eléctrica de la ANDE, pero se lo utiliza solamente como respaldo. “En esos casos ponemos un sistema con batería que no necesariamente usa panel, y ese sistema hacemos que pueda funcionar con la energía de la ANDE en conjunto. Y cuando se va la luz, siguen funcionando los electrodomésticos elegidos”, explicó Zuccolillo.

Y en el tercer tipo de sistemas están los que se usan para bombeo por pivot, de mayor escala. “Cuando el ganadero necesita la energía solar, usan esa energía y en momentos en que no necesiten energía, pueden inyectar a la red de la ANDE y que la ANDE les pueda pagar”, comentó.

Aclaró que hoy la ANDE no está pagando aún por esa energía, pero que la nueva ley ya estipula que lo deben hacer y que eso ayudará a que se tenga un retorno mayor de la inversión en energía solar. De esta manera, hizo referencia a la Ley Nº 6977, que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales no hidráulicas.

El empresario contó que su empresa tiene ya cerca de 7.000 sistemas instalados en el país, los que suman alrededor de 5 MW. “Cada sistema es la combinación de componentes para que funcione un panel solar con el resto de sus componentes para generar una solución. Por ejemplo, una estancia puede tener 30 bombas de agua y cada bomba es un sistema de bombeo que viene con el panel y su bomba autónoma”, manifestó.

¿Es más económico?

Zuccolillo dijo que en Paraguay cuesta G. 5.950.000 cada kWp instalado. ¿Pero cuánto por ciento más económico resulta ser esta solución frente a un generador? “A la hora de comprar un generador, este suele costar más o menos la mitad de lo que cuesta un sistema solar, de los más pequeños de 1 kW por ejemplo, pero a la hora de cargarle combustible diario, en seis o siete meses de usar combustible, ya equiparás lo que todo el sistema de energía solar cuesta”, explicó el titular de la APES.