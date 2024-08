Reforma del transporte público, con muchas promesas y pocas certidumbres

A través de las citadas dependencias, no se ha informado que ese anuncio se haya concretado efectivamente. En tanto que desde la sociedad civil organizada alertan de la incertidumbre en torno al plan, porque no hubo participación ciudadana en la elaboración del mismo. Además, atendiendo que se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo y considerando que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, se estima que el plan que se presente sea aprobado sin cambios.

De ahí el llamado que hace la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) al VMT sobre la necesidad de mayor apertura, no sólo para que este gremio de usuarios y otros de la sociedad civil puedan asistir a las reuniones de transporte como “oyentes”, sino de que tengan activa participación y que sus planteamientos sean tenidos en cuenta. Después de todo, este sector se ha llevado millonarios recursos del Estado; es decir, de todos los contribuyentes del país, en los últimos años. Los datos del MOPC muestran que mientras en el 2020 se abonaron US$ 10 millones a los empresarios transportistas en concepto de subsidios, para 2023 la suma prácticamente se quintuplicó, al trepar a US$ 46 millones. Por todo esto se critica la falta de difusión de los detalles del plan, porque ni siquiera hubo una audiencia pública para debatir sobre el texto del anteproyecto.

Lo que sí ha habido –y bastante– son las promesas por parte del viceministro Fernández. Primeramente, habló de reformar itinerarios, lo que –dijo– optimizará el servicio de acuerdo a la demanda de usuarios en distintos puntos del Área Metropolitana de Asunción.

Renovación de itinerarios

En una reciente entrevista con ABC Cardinal, el subsecretario de Estado afirmó que las adjudicaciones de los nuevos itinerarios se realizarán a través de licitaciones públicas, considerando la “calidad y performance” de las empresas que participen de los llamados. Resaltó que este es un elemento central para el sistema de transporte público.

“Hablamos de un cambio, porque el sistema está fallando en todos los niveles”, dijo y en tal sentido hizo referencia a la superposición de empresas de transporte que recorren los mismos trayectos o muy similares en el Área Metropolitana, lo que hace que las mismas compañías no tengan eficiencia y, por consiguiente, la renta esperada. Es decir, se observa que actualmente varias líneas de transporte se disputan la demanda de usuarios en un mismo itinerario, por lo que el VMT buscará aplicar como solución la licitación de “unidades funcionales”. ¿En qué consiste eso? Según lo señalado, se trata de integrar el servicio de acuerdo a las necesidades de los pasajeros con base en un estudio sobre las travesías que ellos realizan diariamente.

“Hay que tratar de buscar una combinación de elementos. Algunos tramos tendrán un sistema de tarifa integrada por hora y otros quizás incentivos para comprar pasajes por mes, con incentivos de descuentos de travesías después de 40 a 50 pasajes. Tiene que ser una combinación de cosas, hay que darle versatilidad y elementos para que la gente decida cuál se ajusta más a sus necesidades y capacidades”, explicó.

Integración de tarifas

Otro de los puntos mencionados como parte del plan de reforma es la integración de las tarifas en el transporte público, un sistema que ya se aplica en otros países, pero que en Paraguay todavía no.

El viceministro señaló en ese sentido que esta integración representará un beneficio para el usuario, ya que –entre otras cosas– le permitirá el pago de un solo pasaje para realizar su “travesía”, incluyendo el transbordo entre varios buses. Se apunta a que por un determinado tiempo, que puede ser el lapso de una hora o más, el pasajero pueda utilizar el servicio de varias líneas por el mismo precio.

Precisó que el Poder Ejecutivo será el que defina los costos de las nuevas tarifas técnicas con relación a los cambios. El cálculo de la tarifa técnica es fundamental, según explican los referentes del sector, porque define el costo del servicio y los ingresos necesarios para cubrirlos. De esta cifra el Estado establece el monto de subsidio para los empresarios, ya que desde hace varios años, los pasajeros pagan cerca del 50% del costo real del servicio y el otro 50% lo viene pagando el subsidio estatal.

Más exigencias, fortalecimiento del control y participación ciudadana

Fernández declaró a la prensa en varias entrevistas que al tener una nueva ley que rija el sector, se podrá fortalecer el control permanente de la “calidad y performance” de las líneas del sistema de transporte público, a través de la tecnología.

Por un lado, esto implica que haya mayores exigencias al momento de adjudicar un itinerario. Por otro lado, se endurecerán las sanciones.

Prometió que se aplicarán sanciones a las compañías infractoras e, incluso, se les podrá retirar la concesión a las empresas cuando se constaten casos graves de violación a la normativa.

En la actualidad, hay numerosas denuncias de parte de pasajeros así como de los mismos trabajadores de las empresas sobre incumplimientos de las mismas. Por ejemplo, se menciona que las firmas no tienen la suficiente cantidad de buses, que constantemente aplican “reguladas”, es decir, sacan menor cantidad de colectivos y eso alarga la espera de los usuarios en las paradas, así como también se ha cuestionado el pago “por redondo” a los choferes, ya que en lugar de pagarles el salario digno y de abonar por ellos el seguro social, los empresarios les pagan por itinerario recorrido, lo que trasgrede derechos laborales y la normativa del aporte al Instituto de Previsión Social (IPS).

Según el titular del VMT, toda la implementación del plan de reforma será con apoyo del sector privado. En ese sentido, agregó a su listado de promesas que también se prevén espacios de trabajo con la sociedad civil.

Renovación de flota

Por otro lado, Fernández señaló que otro punto que permitiría la reforma del sistema –que aclaró no tiene relación con el proyecto de ley–, es la renovación de la flota, incluyendo buses eléctricos. Mencionó que se buscará implementar los buses eléctricos a través de una cooperación con el Gobierno de Taiwán.

Anunció que se mantendrán los subsidios que el Estado abona a los empresarios del transporte, pero prometió que se optimizará el uso del dinero público.

Cambios jurídico, económico y tecnológico

“La reforma tiene aristas jurídica, económica, financiera de tecnología de transporte, pero estamos trabajando todavía”, afirmó recientemente a ABC el viceministro. Hasta hoy, sin embargo, no ha difundido el texto del plan que se está desarrollando, para conocer concretamente los detalles de la reforma anunciada. Mientras tanto, pasajeros organizados han manifestado su preocupación, ya que en numerosas ocasiones han recibido promesas que no se han cumplido.

Itinerarios

Uno de los puntos principales de la reforma será la renovación de los itinerarios, de modo a optimizar el servicio, según los anuncios del VMT.

Subsidios

El Estado prevé seguir pagando subsidios al transporte público del Área Metropolitana, aunque supuestamente se optimizará el uso del dinero público.