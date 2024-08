Energías renovables en Paraguay: un compromiso con el futuro

La Ley Nº 6977, promulgada y publicada el 26 de enero de 2023, es un hito legislativo que regula el fomento y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales. Esta ley busca diversificar la matriz energética y promover el desarrollo empresarial e industrial local, ofreciendo alternativas para el empleo de otras fuentes energéticas.

En el ámbito empresarial más de 20 compañías están liderando la transición hacia un futuro más verde en Paraguay. Entre ellas, algunas empresas que se dedican a la promoción de la generación de energía solar, otras ofrecen asesoramiento en proyectos de energías renovables, y otras se especializan en productos y servicios relacionados con el aprovechamiento de la energía solar, sostienen de la APER, cuyo presidente es el Ing. Eduardo Viedma, exconsejero de Itaipú (desde noviembre de 2019 hasta diciembre de 2022).

“El compromiso de Paraguay con las energías renovables no solo refleja una responsabilidad ambiental, sino también una visión estratégica para el desarrollo sostenible del país. Con la implementación de la Ley Nº 6977 y el apoyo de organizaciones, como la APER, Paraguay está sentando las bases para un futuro energético más limpio y sostenible”, aseguran en un artículo de la institución.

Según la APER, fundada con la visión de un Paraguay energéticamente sostenible, la asociación ha sido una fuerza motriz en la promoción de políticas y prácticas que favorecen el uso de energías renovables. “Su labor ha sido fundamental para la creación de la Ley Nº 6977, que establece incentivos fiscales y tarifarios para proyectos de energías renovables, así como la simplificación de los procesos de licencia para proyectos de pequeña y mediana escala”, sostienen.

La Ley Nº 6977

En el análisis que realiza la APER, señalan que la Ley Nº 6977 es una legislación importante en Paraguay, que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales no hidráulicas. Fue promulgada con el objetivo de promover el uso de energías renovables distintas a la hidroelectricidad, que es la principal fuente de energía renovable en el país.

Los puntos clave de la Ley Nº 6977 incluyen:

Objeto de la ley: Promover el uso de fuentes de energías renovables no convencionales no hidráulicas para la generación de energía eléctrica, excluyendo la producción de energía de origen hidráulico.

Domicilio: Establece que la producción de energía eléctrica a partir de estas fuentes solo puede ser realizada por personas físicas o jurídicas con domicilio en el país y constituidas de acuerdo con la legislación vigente.

Principios: La ley busca integrar y complementar la energía nacional y regional, diversificar las fuentes de energía disponibles para el desarrollo sostenible, incorporar nuevas tecnologías para el abastecimiento energético a corto, mediano y largo plazo, y minimizar el impacto ambiental.

Los objetivos específicos de la Ley son:

1. Crear un marco legal que incentive el aprovechamiento de fuentes renovables de energías no hidráulicas y permita inversiones en generación eléctrica y compraventa de energía.

2. Preservar los intereses nacionales en materia energética.

3. Promover el desarrollo empresarial e industrial local y ofrecer alternativas para el empleo de otras fuentes energéticas que no sean hidráulicas.

4. Proteger el medio ambiente.

5. Promover la eficiencia energética e incentivar el uso de fuentes renovables de energías no convencionales para la generación de electricidad que no sean las hidráulicas.

Esta ley es un paso significativo hacia la diversificación de la matriz energética de Paraguay y la promoción del desarrollo sostenible a través de energías renovables.

Desafíos y oportunidades

A pesar de los avances, Paraguay enfrenta desafíos significativos en su camino hacia una matriz energética completamente renovable. La dependencia de la hidroelectricidad hace al país vulnerable a las variaciones climáticas, y la falta de infraestructura para otras fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar, es un obstáculo que aún debe superarse.

Sin embargo, las oportunidades son inmensas. La abundancia de recursos naturales, como la radiación solar y la biomasa, junto con una legislación favorable coloca a Paraguay en una posición privilegiada para liderar la transición energética en la región, expresan desde la APER.

Por ello, consideran que Paraguay está en la vanguardia de la revolución de las energías renovables en América Latina. “Con el apoyo de la APER y la Ley Nº 6977, así como el dinamismo del sector privado, el país está bien posicionado para alcanzar un futuro energético sostenible y resiliente. La transición hacia las energías renovables no es solo una cuestión de protección ambiental, sino también una estrategia económica inteligente que promete beneficios duraderos para Paraguay y su gente”, concluyen.

¿Qué son las energías renovables no convencionales (ERNC)?

Las fuentes de energías renovables no convencionales no hidráulicas son aquellas que provienen de recursos naturales que se renuevan de manera continua o en ciclos cortos, y que no incluyen la energía hidroeléctrica convencional. Estas fuentes son consideradas “no convencionales” porque no han sido explotadas masivamente o a gran escala en comparación con la hidroeléctrica, que es la forma más tradicional de energía renovable.

Son fuentes de energías no fósiles: biomasa, bioenergía, geotérmica, solar, eólica e hidrógeno verde, que tienen como objetivo la producción de energía a partir de estas fuentes para asegurar la diversificación del abastecimiento energético, la protección del ambiente, el uso eficiente de la energía, preservación y conservación de los recursos naturales renovables, explica por su parte la Consultora Cáceres y Schneider SA en un artículo relacionado al tema.

Algunos ejemplos de estas fuentes son:

Energía solar: Aprovecha la radiación solar para generar electricidad (fotovoltaica) o calor (solar térmica).

Energía eólica: Utiliza la fuerza del viento para mover aerogeneradores que producen electricidad.

Energía geotérmica: Se obtiene del calor almacenado bajo la superficie terrestre, ya sea para generar electricidad o para calefacción.

Energía de biomasa: Proviene de la combustión o descomposición de materiales orgánicos (como residuos agrícolas, forestales o urbanos) para producir energía.

Bioenergía: Es la energía contenida en la biomasa obtenida mediante procesos sostenibles de desechos animales, biocombustibles, biogás y residuos urbanos.

Hidrógeno verde: Es el hidrógeno producido a partir del proceso de electrólisis del agua utilizando electricidad procedente de fuentes renovables a partir de biogás aprovechando residuos de ganadería, agricultura, industriales y/o urbanos.

¿Qué implica la ley de ERNC?

La Ley N° 6977 regula la implementación de la política nacional sobre la energía referente a la integración y complementación energética nacional y regional. La diversificación de las fuentes de energías disponibles con miras al desarrollo sostenible, la incorporación de nuevas tecnologías para el abastecimiento energético en el corto, mediano y largo plazo, con el mínimo impacto ambiental.

Las ERNC básicamente son una práctica nula en nuestro país. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar el mercado de la energía eléctrica no hidráulica, industria, etc.

¿Quién es la autoridad de aplicación y por quién está regulada?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tendrá las siguientes atribuciones: dictar, establecer resoluciones, directrices, controlar lineamientos, recibir, evaluar y otorgar licencias, como registros y otros. Quien además definirá los aspectos legales, administrativos, financieros, socios ambientales, técnicos u otros requeridos para el otorgamiento de la licencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Es la institución encargada de fijar las distintas categorías y subcategorías de licencias, de acuerdo a la complejidad y naturaleza del proyecto, considerando leyes vigentes en el país, regulada y fiscalizada por el Estado.

Beneficios de las ERNC

Según la Consultora Cáceres y Schneider SA, se abaratarán los costos de paneles solares y artefactos necesarios para la instalación de sistemas de energía solar y eólica, debido a la exoneración a la importación, según la reglamentación y cumplimiento de la ley vigente.

Se hará posible que dentro de poco las instalaciones de paneles se acrecienten y logren una reducción de costos de la energía.

Futura negociación y comercialización de energía producida en las represas.

Los ciudadanos podrán interconectar sus paneles solares domésticos a la red de la ANDE evitando el uso de baterías y recibir descuentos o beneficios económicos por los kilovatios (kW) generados.

También generará empleos, ya que las obras públicas y privadas deberán incluir sistemas de energía solar en porcentajes del 20% al 40% de su consumo eléctrico.

Esta ley trazará un antes y un después del uso de las energías renovables en nuestro país. Ayudará a reducir el cambio climático entre otros factores como la creciente demanda energética en Paraguay.

