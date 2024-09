Crecimiento de ingresos, pedidos de aumentos salariales, convergencia fiscal

Para el plan de gastos de este 2024 se habían estimado ingresos por G. 112,5 billones (unos US$ 15.000 millones), un incremento de 6,8% con respecto al total de recursos previstos en el presupuesto aprobado del ejercicio fiscal 2023. El 54,7% del total para el financiamiento de la Administración Central, un aumento de 4% a los ingresos asignados el anterior. El restante 45,3% se consignó a las entidades descentralizadas, un crecimiento de 10,4% con relación al ejercicio de 2023. Mientras que las proyecciones de recaudación impositiva daban cuenta de un aumento del 8,5% con respecto al cierre de 2023.

El PGN 2024 priorizaba el fortalecimiento de la salud, la educación y la seguridad, además de la continuidad de los programas sociales y de las inversiones destinadas a infraestructura. Además, el Poder Ejecutivo solicitó la autorización al Congreso Nacional para suspender la aplicación de lo establecido en el numeral 1 del Artículo 7° de la Ley Nº 5098/2013, «De Responsabilidad Fiscal», y exceptuar el límite a 2,6% del PIB.

De la propuesta que había sido enviada por el Poder Ejecutivo, finalmente el PGN aprobado por el Congreso Nacional fue de G. 116,5 billones (US$ 15.827 millones). De acuerdo con un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, al primer semestre de este año, el presupuesto total ascendió a G. 120,2 billones (US$ 16.323 millones), luego de varias modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo como la ampliación del crédito a diversas instituciones públicas para financiar gastos corrientes e inversiones, al considerar el aumento de los ingresos tributarios. A junio de este año, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recaudó G. 19,3 billones (US$ 2.573 millones), un aumento de 23,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Variables económicas

Al comparar las principales variables macroeconómicas sobre las cuales se elaboró el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2024 y 2025, no se observan cambios, a excepción del tipo de cambio esperado para el próximo ejercicio fiscal.

La presentación realizada del PGN 2025 al Congreso Nacional se realizó el viernes último y estuvo a cargo del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos y sus viceministros Carlos Javier Charotti Ramirez, de Economía y Planificación; Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera y Teodora Recalde, gerente de Gestión Financiera. Así, en materia de crecimiento económico, se espera una expansión de 3,8% y la inflación de 4%, tasas iguales a las de 2024. En cuanto al tipo de cambio, para el 2025 el pronóstico es de G./US$ 7.565, proyección importante para los ingresos esperados, así como los compromisos afectados en esta moneda como el servicio de la deuda pública.

En cuanto a los ingresos tributarios, se estima un crecimiento del 7,5% ya sobre el escenario de recaudación de este año. Además, la emisión de bonos soberanos por US$ 713 millones.

Con los ajustes de salarios indexados al mínimo legal, sumado a otras modificaciones, se espera que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2025 aumente en torno a 14% con respecto al plan de gastos vigente. A pesar de tener este incremento del 14%, se respeta lo que es el plan de convergencia fiscal, que para el año que viene indica un monto máximo de 1.9% del PIB como déficit fiscal”, detalló el ministro Fernández.

El proyecto de PGN para el entrante ejercicio contempla nuevamente un pedido de autorización para superar el límite del déficit fiscal tal como lo establece la regla fiscal vigente en Paraguay. Se solicita la aprobación de un descalce de 1,9% para el año 2025 en el marco del proceso de convergencia fiscal que se apunta finalice en el 2026 con el tope del 1,5% de la Ley de Responsabilidad. Finalmente, el importante aumento de la recaudación tributaria tras, en parte, producto de la creación de la DNIT no debe presentarse como una oportunidad para solicitar ni otorgar aumentos salariales, ya que estos se convierten en gastos rígidos y terminan por presionar las finanzas públicas, las que actualmente transitan hacia un reacomodo con el plan de convergencia fiscal de 1,5% del PIB para el 2026.

Y si bien las necesidades son múltiples para recursos limitados, es clave que prime la prudencia en el estudio y aprobación de la ley económica y financiera más importante del país, sobre todo, que reditúe en el mayor bienestar de la población.

Educación

Ministro anunció en la presentación del PGN 2025 que pretenden que educación reciba US$ 309 millones más para financiar programa Hambre Cero y otros.

Plan

En cuanto a los programas sociales, se prevén US$ 46 millones más para la universalización del plan de asistencia a los adultos mayores.